Adolescenti nelle relazioni | 2018 | di F Vanni - Recensione del libro

"Gli Adolescenti necessitano di dormire un'ora in più. Spostiamo l'orario d'ingresso nelle scuole" : I ritmi circadiani degli esseri umani cambiamo nell'adolescenza. Il ciclo si sposta di due ore e i ragazzi dunque sono "programmati" per andare a dormire e svegliarsi più tardi. È come se vivessero in un altro fuso orario e adattarsi ai ritmi degli adulti comporta privazione del sonno e lo sviluppo di disturbi a esso legati. Come racconta il Guardian, una nuova epidemia di privazione del sonno sta coinvolgendo i ragazzi in ...