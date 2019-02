50 anni dopo | la Nasa vuole tornare sulla Luna con 12 nuovi esperimenti

Dopo due Oscar in due anni Mahershala Ali sbancherà gli Emmy 2019 con True Detective 3? (Video) : Due Oscar in due anni per Mahershala Ali che con gli Oscar 2019 entra nella storia del premio: l'attore protagonista di True Detective ha vinto nella categoria Miglior attore non protagonista per Green Book, che a sua volta è stato premiato con la statuetta più ambita, quella di Miglior Film, alla cerimonia del 24 febbraio. Un trionfo che arriva due anni Dopo quello del 2017 per Moonlight, sempre nella stessa categoria, anche se va detto che ...

Federica Penati : "Dopo dieci anni chiedo giustizia per mio figlio alla corte europea. Gli ho fatto una promessa" : "Com'è possibile che nessuno mi abbia ascoltato?". Antonella Penati se lo sta chiedendo da dieci anni. Il 25 febbraio del 2009 suo marito, l'egiziano Mohamed Barakat, uccise a coltellate Federico, il loro bambino di 9 anni, per poi togliersi la vita. Il fatto accadde durante un incontro protetto nella Asl di San Donato Milanese. La donna ha parlato al Corriere della Sera: sta attendendo la sentenza per il ricorso che ha effettuato presso ...

Presentatori Oscar 2019 : ecco perché mancano dopo 30 anni : Presentatori Oscar 2019: ecco perché mancano dopo 30 anni Cerimonia Oscar 2019 Non succedeva dal 1989 che la serata di premiazione degli Oscar non avesse dei veri e propri Presentatori. perché? Si tratta delle conseguenze del caso che ha visto coinvolto Kevin Hart. In particolare colui che era stato scelto dalla produzione per presentare l’edizione 2019 è stato attaccato per alcuni tweet di qualche anno fa, offensivi nei confronti dei ...

Signora si nasce - Giovanni De Luna : 'Non c'è stata ripresa dopo l'Atletico - se giochiamo così a Napoli sarà dura' : Brutta e impaurita, ma alla fine vincente. Se conta solo il risultato, allora si può dichiarare la Juve guarita dopo la batosta di Madrid. Però c'è anche la prestazione da giudicare e allora l'1-0 di ...

Effetto Tsitsipas : 26 anni dopo - Atene avrà di nuovo un torneo ATP! : Atene ospiterà nuovamente un toreno ATP dopo 26 anni: il merito è dell’exploit di Stefan Tsitsipas degli ultimi mesi La Hellenic Tennis Federation ha rilasciato un comunicato ufficiale contenente un importante annuncio: nella stagione 2020, Atene ospiterà nuovamente un torneo ATP di categoria 250. Erano 26 anni che la capitale ellenica non ospitava un torneo, presente in precedenza dal 1986 al 1994 (dal 2008 al 2012 è stato giocato ...

Mauro Rostagno - 31 anni dopo la morte dieci persone a giudizio : “Falsa testimonianza al processo per l’omicidio” : Gli interrogativi sull’omicidio del giornalista e sociologo Mauro Rostagno saranno al centro di un nuovo processo. A trentuno anni di distanza dall’uccisione avvenuta a Valderice (Trapani) il gup del Tribunale di Trapani ha rinviato a giudizio dieci persone accusate di aver reso falsa testimonianza durante il processo di primo grado ai giudici della Corte d’Assise di Trapani. La corte presieduta da Angelo Pellino alla fine condannò il mandante ...

Superbike - Mondiale 2021 : torna il GP dell’Indonesia dopo oltre 20 anni : Una novità importante per quanto riguarda il Mondiale 2021 di Superbike. L’Indonesia tornerà ad ospitare un round iridato nella categoria delle derivate di serie dopo oltre 20 anni di assenza. Si gareggerà a Mandalika, sull’isola di Lombok, una delle zone a più alta densità turistica del gigantesco Paese asiatico, sede scelta ad hoc anche per questioni meramente economiche. Un ingresso importante che sicuramente vorrà garantire degli introiti al ...

Bambina morta di tumore a 10 anni. La mamma : «Niente funerale - dopo averla vista soffrire non credo più» : Aveva solo 10 anni e per oltre undici mesi ha dovuto affrontare un male che alla fine l'ha strappata, tra mille sofferenze, all'amore della sua famiglia. La piccola Iolanda Deda, di Padova,...

Sanremo Young - Povia torna in tv dopo anni e in giuria lo massacrano in diretta. Amanda Lear spietata : Giuseppe Povia, tra gli ospiti della seconda puntata di Sanremo Young 2019, ha duettato con la concorrente Kimono e ha sollevato qualche critica. I giurati Amanda Lear e Shapiro hanno bocciato la canzone I bambini fanno oh, il brano che ha regalato la popolarità al cantautore nel 2005. “Mi dispiace

Blitz alla banca di Barzanò - dopo 40 anni nessuno ha pagato per la morte di Rosario : Barzanò , Lecco, , 23 febbraio 2019 - Mancava ancora qualche minuto alla chiusura delle banca, ma fuori faceva freddo e soprattutto lui aveva fretta di marcare il registro di fine turno per smontare ...

Basket - l'Italia torna ai Mondiali dopo 13 anni - : Decisiva la vittoria sull'Ungheria, 75-41, al PalaOldrini di Varese. La soddisfazione del numero uno del Coni Malagò: "Uno sport di squadra come la pallacanestro doveva tornare nell'élite mondiale"

Basket - l'Italia torna ai Mondiali dopo 13 anni : Basket, l'Italia torna ai Mondiali dopo 13 anni Decisiva la vittoria sull’Ungheria (75-41) al PalaOldrini di Varese. La soddisfazione del numero uno del Coni Malagò: “Uno sport di squadra come la pallacanestro doveva tornare nell'élite mondiale” Parole chiave: ...

Trevor Horn - 40 anni dopo Video Killed The Radio Star : «Cosa manca degli anni ’80» : A fare promozione per un disco, Trevor Horn, musicista e produttore inglese di 69 anni, non è più abituato. Raggiunto il (grande) successo nel lontano 1979, insieme ai Buggles con la hit Video Killed The Radio Star (ancora un must di tutte le feste a tema anni ’80 e no), Horn ha poi attaccato al chiodo il microfono e si è dedicato al lavoro dietro le quinte, producendo album di artisti come Pet Shop Boys, Frankie Goes to Hollywood, Genesis, ...