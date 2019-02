Un alieno sceso in terra | Messi oscura Cristiano Ronaldo | l’argentino incanta e punta a

calcioweb.eu

: @grigio2 Pure questi che ho intorno a me si divertono...eccome...ho la sensazione di essere circondato a volte...un… - GianniCaliendo : @grigio2 Pure questi che ho intorno a me si divertono...eccome...ho la sensazione di essere circondato a volte...un… - _kingstylex : Scusate la grammatica, sembro un alieno sceso da Marte, ma sono molto stanca, è quasi mezzanotte capitemi pls -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Unin, prestazione fantastica dinella gara di campionato contro il Siviglia, trasferta difficilissima per la Liga spagnola contro una delle squadre più forti del campionato e che ha anche eliminato la Lazio in Europa League. La partita sembrava in salita per i blaugrana sul risultato di 2-1, poi l’argentino decide di salire in cattedra e ribalta tutto, prestazione incredibile perautore di una tripletta ed un assist per Suarez nel definitivo 2-4, tre gol uno più bello dell’altro. Il Barcellona allunga ancora in classifica e mette sempre di più in cassaforte la vittoria del campionato, Atletico e Real Madrid non sembrano in grado di poter impensierire il Barcellona. E per i blaugrana si avvicina anche la qualificazione ai quarti di Champions League dopo il pareggio 0-0 in trasferta contro il Lione, con questola partita di ritorno ...