Svelato il “tango” delle particelle | da 35 anni fenomeno senza spiegazioni

(Di domenica 24 febbraio 2019) Era unda 35. Era infatti il 1984 quando la European Muon Collaboration (Emc) scopriva che i quark che compongono leche costituiscono il nucleo degli atomi, ossia i protoni e i neutroni, si comportano in modo diverso rispetto ai quark che compongono protoni e neutroni liberi, ossia che non fanno parte di un nucleo: il cosiddetto Emc effect. Ora gli scienziati ritengono di avere una spiegazione.Come in un tango, leche costituiscono il nucleo degli atomi si avvicinano fino a sovrapporsi brevemente per poi respingersi con forza, ma se lesono libere si comportano in modo molto diverso e i mattoncini che le costituiscono, i quark, fanno la stessa cosa. La scoperta di questo meccanismo, fondamentale per comprendere la costituzione della materia, è pubblicata sulla rivista Nature e si deve all’esperimento condotto negli ...