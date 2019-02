“Shakespea Re di Napoli” | al Piccolo Eliseo un sogno anglobarocco

ilfogliettone

(Di domenica 24 febbraio 2019) È l'opera teatrale più longeva che abbia attraversato le scene italiane negli ultimi 25 anni, fra quelle prodotte da una compagnia privata: "Shakespea Re di Napoli", scritto e diretto da Ruggero Cappuccio arriva aldi Roma dove sarà fino al 3 marzo con Claudio di Palma e Ciro Damiano, gli stessi attori che lo interpretano fin dalla sua prima rappresentazione.La pièce, scritta in napoletano del '600, getta una luce affascinante sulle somiglianze poetiche fra Napoli barocca e Inghilterra elisabettiana, già evidenziate a suo tempo da Italo Calvino, che vedeva in Giambattista Basile un deforme Shakespeare napoletano. Somiglianze che si ritrovano anche e proprio nella lingua inglese e in quella napoletana, come spiega Cappuccio: "Queste due lingue sono due lingue che non terminano per vocale nessuna delle due, quasi mai. Questo determina un sinfonismo e una capacità ...