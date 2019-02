Scienziati non riescono a spiegare ritrovamento balena morta nella giungla brasiliana

No - non è stato dimostrato che la Sindone è autentica - anche se alcuni Scienziati hanno appeso degli uomini a una croce - : Un esperimento avrebbe mostrato che le "macchie" della Sindone sarebbero compatibili con quelle lasciate da un uomo crocifisso. Ma i dubbi sono molti

La Coscienza dopo la morte non muore - torna nell’universo! Parola di Scienziati : La Coscienza dopo la morte torna nell’universo L’uomo, dai tempi antichi ha sempre suscitato molto interesse al tema sulla Coscienza e si è sempre chiesto cosa succede dopo la morte? Cosa succede alla nostra Coscienza dopo la morte? Secondo una nuova tesi la nostra Coscienza/anima dopo aver lasciato il nostro corpo ,ritorna nell’universo Ma cos’è la Coscienza? La Coscienza è la conoscenza o per meglio dire, quel senso ...

Salvini : "Non servono Scienziati per capire l'utilità della Tav" : "Sia l'Abruzzo che l'Italia hanno bisogno di più opere. I soldi vanno spesi per completare le opere iniziate, non per tornare indietro. Se qualcuno ha scavato 25 chilometri di galleria dentro una montagna, è più utile finirla quella galleria o richiuderla? Non serve uno scienziato". Lo ha detto Matteo Salvini durante un comizio a Campli, in provincia di Teramo, parlando del progetto Tav. ? Stessi concetti ribaditi in un'intervista rilasciata ...

