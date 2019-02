Sampdoria-Cagliari 1-0 | decide un rigore del solito Quagliarella

Sampdoria - vittoria di rigore. Ancora Quagliarella-gol : il Cagliari piegato 1-0 : Un gol su rigore del solito Quagliarella basta alla Sampdoria per battere il Cagliari e restare agganciata al treno per l’Europa. L’1-0 del Ferraris è firmato nella ripresa dal bomber blucerchiato con il contributo prezioso del neo-entrato Gabbiadini, che si procura il penalty. La squadra di Giampao

