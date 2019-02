Ruta del Sol | Matteo Trentin vince ultima tappa Fuglsang conquista successo finale

Ciclismo – Doppio appuntamento per la Nippo Vini Fantini Faizanè : orangeblue impegnati alla Ruta del Sol e al Tour of Antalya : Doppio appuntamento per la Nippo Vini Fantini Faizanè: mercoledì al via la Ruta del Sol, giovedì c’è il Tour of Antalya. Da registrare l’infortunio di Zaccanti Gli #orangeblue pronti ad affrontare il Doppio appuntamento, da mercoledì al via la Ruta del Sol in Spagna, da giovedì il Tour of Antalya in Turchia. Forfait di Filippo Zaccanti, per lui niente Turchia, a causa della frattura del III metacarpale della mano sinistra ...