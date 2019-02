Pagelle Sassuolo-Spal | highlights e tabellino del match – VIDEO

Empoli-Sassuolo 3-0 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/8 Marco Bucco/LaPresse ...

Pagelle Empoli-Sassuolo 3-0 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle EMPOLI SASSUOLO 3-0 – Vittoria di cruciale importanza in ottica salvezza per l’Empoli che, al Castellani, batte per 3-0 il Sassuolo. I toscani, che non venivano da un periodo fortunato in termini di risultati, riesce a invertire la tendenza davanti al pubblico amico e lo fa con una prestazione importante, contro un avversario difficile. […] L'articolo Pagelle Empoli-Sassuolo 3-0, highlights e tabellino del match – VIDEO ...

Pagelle Empoli-Sassuolo - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle EMPOLI SASSUOLO – Tutto pronto per il match del Castellani Empoli-Sassuolo, valido per la 24° giornata di Serie A. Toscani chiamati ad invertire la rotta e a tornare alla vittoria che manca dal 9 dicembre. Neroverdi intenzionati a riprendere la marcia dopo il pari con il Genoa e il ko interno con la Juventus. Come anticipa […] L'articolo Pagelle Empoli-Sassuolo, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie A News ...

Sassuolo-Juventus - le Pagelle bianconere : De Sciglio c'è - Khedira sblocca. Matuidi corre : SZCZESNY - voto: 7 Dottor Jekyll e Mr Hyde. Salva la Juve su Djuricic e Locatelli, poi regala a Berardi la più clamorosa delle occasioni con un'uscita folle. DE Sciglio - voto: 6,5 A ognuno il suo ...

Sassuolo-Juventus 0-3 - Pagelle : Sensi pericoloso; Ronaldo invasato - Khedira visionario : Queste le pagelle del Sassuolo dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus nel posticipo della 23ª giornata: Consigli: 4,5 Prepara il pacco regalo con un rinvio frettoloso, da cui nasce il primo ...

Sassuolo-Juve 0-3 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/45 Massimo Paolone/LaPresse ...

Pagelle Sassuolo-Juventus 0-3 - highlights e tabellino del match : Pagelle SASSUOLO JUVENTUS – La Juventus fa il vuoto in campionato. Gli uomini del tecnico Massimiliano Allegri hanno steso con un netto 0-3 il Sassuolo guidato da Roberto De Zerbi ed allungano così sul Napoli, frenato ieri dalla Fiorentina di Stefano Pioli sul risultato di 0-0. Grazie a questa vittoria i bianconeri hanno ora 11 […] L'articolo Pagelle Sassuolo-Juventus 0-3, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

Pagelle Sassuolo-Juventus : promossi e bocciati del match : Pagelle Sassuolo-Juventus – Il Sassuolo di Roberto De Zerbi ospita la Juventus capolista di Massimiliano Allegri nella 23ª giornata di Serie A . Gli emiliani sono undicesimi con 30 punti, frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, Madama guida la graduatoria imbattuta con 60 punti e un cammino di 19 vittorie e 3 pareggi. L’attaccante senegalese Khouma Babacar è […] More

Pagelle Sassuolo-Juventus - highlights e tabellino del match : Pagelle SASSUOLO JUVENTUS – Nemmeno il tempo di archiviare i posticipi della 22° Giornata, Lazio-Empoli e Cagliari-Atalanta, ed è già tempo di mettere in cantiere le informazioni relative al 23° turno del massimo campionato nazionale. Domenica 10 febbraio alle ore 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sede dei match interni dei neroverdi, scendono in campo […] L'articolo Pagelle Sassuolo-Juventus, highlights e tabellino del match ...

Pagelle Genoa-Sassuolo 1-1 - highlights e tabellino del match : Pagelle Genoa-Sassuolo – Senza vincitori né vinti la sfida di Marassi tra Genoa e Sassuolo. Un punto a testa per le due formazioni che non vale molto per la classifica, se non a fare un piccolissimo passo verso i rispettivi obiettivi. I liguri allungano le distanze dal terzultimo posto del Bologna in attesa della difficile […] L'articolo Pagelle Genoa-Sassuolo 1-1, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

Genoa-Sassuolo 1-1 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/8 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Pagelle Genoa-Sassuolo - highlights e tabellino del match : Pagelle Genoa-Sassuolo – Manca poco al calcio di inizio tra Genoa e Sassuolo, le due formazioni si affronteranno domani alle ore 15 sul campo di Marassi. Entrambe le squadre hanno dimostrato di poter esprimere un bel calcio, ma bisogna essere più concreti dal punto di vista dei punti conquistati. I rossoblù iniziano a trovare la giusta quadratura, […] L'articolo Pagelle Genoa-Sassuolo, highlights e tabellino del match proviene da ...

Pagelle Sassuolo-Cagliari 3-0 - highlights e tabellino del match : Pagelle SASSUOLO CAGLIARI 3-0 – La prima senza Boateng è felice per De Zerbi e il suo Sassuolo. I neroverdi, che in settimana hanno salutato il loro miglior giocatore in rosa, battono per 2-0 il Cagliari in casa e si portano a due distanze dal sesto posto in classifica ora occupato dalla Lazio. Gli emiliani […] L'articolo Pagelle Sassuolo-Cagliari 3-0, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Sassuolo-Cagliari 3-0 : Pagelle e tabellino : Sassuolo-Cagliari, 21ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino