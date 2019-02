Lecco nella tana della Fezzanese Missione bluceleste in Riviera

laprovinciadilecco

: Fabrizio Carboni aspetta #FezzaneseLecco: nella gara d'andata si procurò l'infortunio che ne ha pregiudicato l'util… - LeccoChannelNew : Fabrizio Carboni aspetta #FezzaneseLecco: nella gara d'andata si procurò l'infortunio che ne ha pregiudicato l'util… - clientiANAS : @StradeAnas @BenniN1 #ANASrisponde su #SS36 nella tratta tra #Lecco e #Colico #Anas prevede un intervento di raccol… - ADM_assdemxmi : RT @Pd_Lecco: Primarie PD: scegli il segretario. Quando, dove e come votare nella Città di Lecco. - PD Città di Lecco -

(Di domenica 24 febbraio 2019) L'unica vera incertezza? E' quella dei tifosi blucelesti: essere scaramantici, ammettendo che 'è fatta' o non esserlo? In attesa di risolvere la questione, trasferta lunga per ildi mister ...