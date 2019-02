Il muro di Berlino è caduto | ma ne restano in piedi altri 77 L’ultimo è qui | nel Sahel

ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 febbraio 2019) Quando quello dicadeva a pezzi, per i collezionisti erano giusto 15. Alla fine della seconda guerra mondiale i muri recensiti erano appena sette. Dal 1989 ai nostri giorni i muri ufficiali sono, secondo la geografa Elisabeth Vallet, almeno 77. Un numero già surclassato in conseguenza dei prossimi avvenimenti nelle geopolitiche mondiali. Quello di Donald Trump, ai confini del Messico, non è che l’epilogo di una lunga storia iniziata prima di lui. I muri sono simboli che organizzano a loro maniera il tipo di mondo che si vorrebbe abitare.Compatibili, incompatibili e soprattutto scartati. A questo serve l’edificazione dei muri, i cui mattoni sono aggiunti da volenterosi operatori di divisioni di classi e di mondi. I materiali di costruzione dei muri sono i più disparati e rispecchiano insieme continuità e innovazione. Da muri elettronici con sensori a quelli di filo spinato, ...