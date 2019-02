Firenze Chiusura alle 22 per i minimarket del centro storico

Empoli-Inter - la Questura di Firenze dispone la chiusura del settore ospiti : Sabato alle 15 l’Inter tornerà in campo ad Empoli per la diciannovesima giornata di Serie A. Dopo i fatti di ieri, il questore di Firenze ha deciso di chiudere il settore ospiti dello stadio “Carlo Castellani” in seguito alla comunicazione del club toscano. Sky Sport, infatti, riporta che l’Empoli aveva sospeso la vendita dei tagliandi destinati ai tifosi nerazzurri a seguito della riunione del Gos, il gruppo ...