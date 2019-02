Dal Giappone al Canada | corsa alle tecnologie del futuro

Dal Giappone a Domo per imparare i segreti dei prodotti ossolani. 24 studentesse saranno ricevute da Pizzi : La prof.ssa Hara Masami, responsabile di Scienza dell'Alimentazione accompagnera le 24 giovani allieve che studieranno la cucina ed i prodotti alimentari ossolani per inserirli nelle diete e nei menu ...

Pesaro - la “spazzina volontaria” cercata Dal sindaco è giapponese : Pesaro, la “spazzina volontaria” cercata dal sindaco è giapponese La notizia è stata data su Facebook dal primo cittadino Matteo Ricci che ha elogiato la 40enne: “Ci ha dato questa bella lezione di senso civico”. La donna aveva pulito le strade dalle cartacce volontariamente ma nessuno sapeva chi fosse Parole ...

Keiya Masuno : Toot - l'intimo maschile Dal Giappone a Milano : Toot è considerato un brand LGBT friendly, proprio per la sua caratteristica giocosa, ma l'interesse suscitato anche nel mondo eterosessuale è notevole, Masuno ne spiega le ragioni: 'L'uomo è uomo, a ...

Hornet - ritrovati i resti della mitica portaerei Usa affondata Dal Giappone : ... «Nei giorni bui dopo Pearl Harbor, la Hornet e i Raider di Doolittle furono i primi americani a restituire il colpo al Giappone, dando nuova fiducia alla nazione e al mondo». Il raid di Doolittle fu ...

Dal Giappone a Cittadella - gli allenamenti sul sintetico del Tombolato : “La squadra Giapponese della Himeji Dokkyo University ha concluso oggi l’esperienza a Cittadella in collaborazione con Sport Events Society e Giampaolo Colautti. Dopo aver assistito alla gara di sabato contro lo Spezia dalla Tribuna Est, i 27 atleti classi 1999 e 2000, accompagnati dal Professor Chikara Shoji, hanno sostenuto tre allenamenti sul sintetico del Tombolato e affrontato Primavera e Under 17 in due test match. Grazie per ...

Arriva Dal Giappone il sacchettino di magnesio che lava la biancheria : con TerraWash la lavatrice diventa green al 100% : Il segreto è tutto nel magnesio. «A contatto con l’acqua il magnesio sprigiona bollicine di idrogeno e va a formare acqua alcalina ionizzata che riesce a pulire a fondo la biancheria senza l’uso di detersivi. Non c’è nulla di miracoloso, è una semplice reazione chimica». È una sintesi estremamente condensata quella che fa Giuseppe Re, amministratore di The Wellness Store. L’azienda con sede a Pezzana (VC) è l’importatore ufficiale di TerraWash, ...

Nissan sposta la produzione di X-Trail Dal Regno Unito al Giappone : Contrariamente a quanto deciso due anni fa, il costruttore non produrrà la nuova generazione del SUV a Sunderland ma in...

Qatar nella storia : 3-1 al Giappone e prima vittoria in Coppa d’Asia a due anni Dal mondiale in casa : La prima volta, in casa, a due anni da un mondiale vissuto da organizzatore. Il Qatar ha battuto per 3-1 il più quotato Giappone e ha conquistato la prima Coppa d’Asia della sua storia davanti al pubblico dello Zayed Sports City Stadium. Il torneo torna così in Medio Oriente (l’ultima nazionale a vincere la competizione fu l’Iraq nel 2007), dopo che le precedenti due edizioni erano state vinte dall’Australia e dallo stesso ...

Ferrari F40 LM - Dal Giappone un esotico esemplare di colore bianco [FOTO] : Dall’estremo oriente arrivano alcune immagini che immortalano una F40 di colore bianco elaborata con il kit aerodinamico della versione LM Sul popolare socialnetwork Instagram sono state pubblicate alcune immagini che ritraggono una Ferrari F40 a dir poco esotica e speciale. La fuoriserie in questione che proviene dal Giappone come testimonia la sua targa stupisce già al primo sguardo per la sua candida livrea che ben si dissocia dalle ...

Il Giappone riprenderà la caccia commerciale alle balene il giorno dopo essere uscito Dalla International Whaling Commission : Il Giappone riprenderà la caccia commerciale alle balene il giorno dopo essere uscito dalla International Whaling Commission (IWC), l’organizzazione internazionale che si occupa di preservare la popolazione mondiale di cetacei. Il primo luglio di quest’anno, per la prima volta da trent’anni,

Effetto guerra commerciale in Giappone - prima volta in deficit Dal 2015 : La bilancia commerciale del Giappone chiude in deficit anche nel mese di dicembre. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone, MOF, , la bilancia commerciale ha registrato un passivo di 55,3 ...

Giappone vittima guerra commerciale : in 2018 in deficit per prima volta Dal 2015 : Deludenti i dati relativi alla bilancia commerciale del Giappone nell'ultimo mese del 2018 e nell'intero anno.

Tennis - Naomi Osaka 'sbiancata' Dal suo sponsor. Polemiche in Giappone : Naomi Osaka è una delle Tennisti più forti e promettenti in circolazione. La Giapponese, infatti, a soli 20 anni ha già vinto un torneo del Grande Slam, la discussa finale contro la padrona di casa Serena Williams. La classe '97 questa notte affronterà l'ucraina Elina Svitolina nei quarti di finale degli Australian Open, con in palio la semifinale del primo torneo del Grande Slam di questa stagione. Sulla maglietta della Osaka in questo torneo ...