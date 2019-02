Anche Huawei ha fatto un telefono pieghevole

Huawei P30 arriverà Anche in versione 5G : Huawei P30: caratteristiche tecniche Già da diverso tempo Huawei ha conquistato una buona fetta del mercato dei dispositivi mobili, registrando vendite da record in tutto il mondo. Qualche mese fa ha ...

Ai nastri di partenza il programma beta EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite Anche in Europa : Con il trascorrere dei giorni, stiamo andando incontro ad importanti novità per quanto riguarda lo sviluppo software del cosiddetto Huawei Mate 20 Lite. Ad inizio settimana, infatti, ho condiviso con voi la notizia relativa all'apparizione dell'aggiornamento con EMUI 9 e Android Pie su Firmware Finder (qui trovate maggiori dettagli in merito). Si tratta del chiaro segnale che, salvo imprevisti, nel giro di un mesetto dovremmo toccare tutti con ...

La AI color mode arriva Anche per le foto su Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20 X : Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20 X ricevono un nuovo aggiornamento software che porta la modalità colore intelligente anche per le foto: ecco come funziona. L'articolo La AI color mode arriva anche per le foto su Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20 X proviene da TuttoAndroid.

Anche Huawei pronta al debutto di uno smartphone con schermo pieghevole : (Foto: Huawei) Sapevamo che il 2019 sarebbe stato l’anno degli smartphone con schermo pieghevole, ma effettivamente non era scontato che i primi scontri sarebbero avvenuti già sul terreno del Mobile World Congress di Barcellona. Il dubbio lo ha tolto definitivamente Huawei in queste ore, annunciando che alla fiera spagnola — che aprirà ufficialmente i battenti l’ultima settimana di febbraio — sarà presente Anche il suo primo ...

Felice approdo di EMUI 9 su Huawei Mate 10 Pro Tre Italia : vicino Anche per Wind? : Ottime notizie per tutti i possessori di un Huawei Mate 10 Pro Tre Italia in riferimento ad EMUI 9 e dunque pure ad Android 9 Pie. Chi ha a disposizione il telefono serigrafato dell'operatore mobile, proprio in questi ultimi giorni di gennaio, ha cominciato a ricevere il tanto atteso e corposo aggiornamento. Ne sono testimonianza le prime notifiche OTA dell'update pronto al download e poi all'installazione. EMUI 9 su Huawei Mate 10 Pro aveva ...

Parlare troppo di Huawei vi fa perdere il posto di lavoro - Anche se siete degli ambasciatori : ... in quanto la corsa alla costruzione delle infrastrutture 5G in tutto il mondo potrebbe vedere la Cina dominare in Europa, Africa e altri paesi asiatici, naturalmente a spese degli Stati Uniti. I ...

Huawei - obiettivo Samsung e il 5G - annunciato Anche il primo smartphone 5G - : Ma la notizia più significativa è che il colosso cinese nel 2019 punta a diventare il primo costruttore al mondo di smartphone, scavalcando Samsung, dopo aver già superato Apple nel giugno 2018 e si ...

Il ceo di Huawei - Richard Yu : "Anche senza l'America saremo i primi al mondo" : Intervista col Ceo della Consumer business group di Huawei: “Su di noi fake news, mai nessuna richiesta dal governo cinese. Gli ostacoli politici non ci impediranno di far innamorare i consumatori di 170 Paesi del mondo”

Huawei - primo smartphone pieghevole in 5G/ Guanto di sfida agli USA 'Saremo i primi Anche senza loro' : Huawei, primo smartphone pieghevole in 5G/ Guanto di sfida agli USA da parte della multinazionale cinese: "Saremo i primi anche senza loro"

Atletica - Huawei RomaOstia Half Marathon : Anche Straneo e Meucci in gara : Straneo e Meucci in gara alla Huawei RomaOstia Half Marathon Di corsa dall'Eur al mare, 45 edizioni di Huawei RomaOstia Half Marathon. È stata presentata stamattina in Campidoglio, a Roma, la mezza ...

Atletica – Huawei RomaOstia Half Marathon : Anche Straneo e Meucci in gara : Straneo e Meucci in gara alla Huawei RomaOstia Half Marathon Di corsa dall’Eur al mare, 45 edizioni di Huawei RomaOstia Half Marathon. È stata presentata stamattina in Campidoglio, a Roma, la mezza maratona in programma il 10 marzo, unica gara italiana IAAF Gold Label. I primi protagonisti annunciati dal patron e “anima” della manifestazione Luciano Duchi sono la vicecampionessa del mondo di Mosca 2013 Valeria Straneo (Laguna ...

Finisce l’attesa Anche per Huawei P20 Pro TIM con EMUI 9 : aggiornamento disponibile : Settimana di fuoco per alcuni smartphone diventati in questi mesi assai popolari in Italia, come nel caso del cosiddetto Huawei P20 Pro TIM. Lo smartphone brandizzato, dopo qualche settimana di attesa, sta infatti iniziando a ricevere l'aggiornamento con EMUI 9 ed il nuovo sistema operativo Android Pie, esattamente come abbiamo avuto modo di notificarvi lo scorso weekend con Huawei P20 TIM tramite il nostro approfondimento. Cerchiamo dunque di ...

Non abbandonato Huawei P9 sul fronte software : nuove patch Anche nel 2019 : Ci saranno ancora degli aggiornamenti per i non pochi utenti che sono ancora legati a Huawei P9. Lo smartphone Android, lanciato sul mercato nel 2016, risulta essere ancora molto popolare qui da noi, nonostante i rilasci software di un certo peso siano fermi al palo da diversi mesi a questa parte. Pochi giorni fa, sulle nostre pagine, vi avevo preannunciato la distribuzione di un nuovo pacchetto software, con ovvia corsia preferenziale riservata ...

Dal 21 gennaio ci dà un taglio Anche Vodafone ai prezzi per Huawei P20 Pro - P20 e P20 Lite a rate : Stanno emergendo oggi 21 gennaio nuove offerte concepite da Vodafone per gli utenti mobile che, tra le altre cose, consentono anche l'acquisto di smartphone a rate sfruttando condizioni vantaggiose, come si potrà notare con Huawei P20 Pro, P20 e P20 Lite. Cerchiamo dunque di chiarire tutte le soluzioni disponibili a partire da questo lunedì, individuando anche le tariffe che il pubblico può associare a tali device per dilatare il loro pagamento ...