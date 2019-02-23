Traffico Roma del 23-02-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 23-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 23 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI NON MOLTO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL RACCORDDO ANULARE E SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTÀ CHIUSA PER LAVORI VIA VITTOR PISANI TRA PIAZZALE DEGLI EROI E VIA FRANCESCO CARACCIOLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI . LA ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 22 FEBBRAIO 2019 ORE 19.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CITTA’, ANCHE SUL RACCORDO ANULARE RESTANO RALLENTAMENTI CODE I IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E LA A24 RM-TE. SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA NUOVA IN DIREIZONE ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 22 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE. SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA NUOVA IN DIREIZONE DELLA CAPITALE DOVE LO RICORDIAMO PER LAVORI SI ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 19 : 00 : Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane nuova fase di manutenzione sulla rete dei Binari domani gli interventi Si concentreranno tra via Merulana e via Labicana Per questo la linea 3 limite le corse dei tram a Porta Maggiore proseguendo poi fino ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDì 22 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 RF DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN USCITA DALLA CITTA’. SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE CODE ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 22 FEBBRAIO 2019 ORE 17.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 22 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SI STA’ IN ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 22 FEBBRAIO 2019 ORE 16.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SI STA’ IN ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 22 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN AUMENTO SULLE PRIIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E LA A24 RM.TE. SI STA’ IN FILA ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 22 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN AUMENTO SULLE PRIIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E LA A24 RM.TE. SI STA’ IN FILA ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO AL PORTUENSE Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA ALTEZZA VIA DI VILLA BONELLI; ALTRO INCIDENTE SU VIA DELLA MAGLIANA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA MIGLIOLI: INEVITABILI I RALLENTAMENTI. SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA VIA SALARIA FINO A VIA DEI ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO AL PORTUENSE Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA ALTEZZA VIA DI VILLA BONELLI; ALTRO INCIDENTE SU VIA DELLA MAGLIANA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA MIGLIOLI: INEVITABILI I RALLENTAMENTI. SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA VIA SALARIA FINO A VIA DEI ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD ANCORA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CAPPELLETTA DELLA GIUSTINIANA. A SEGUIRE ALTRI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO. Traffico ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD ANCORA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CAPPELLETTA DELLA GIUSTINIANA. A SEGUIRE ALTRI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO. Traffico ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCIDENTE SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CAPPELLETTA DELLA GIUSTINIANA: Traffico RALLENTATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. Traffico RALLENTATO SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANG.EST. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO ...
Traffico Roma del 23-02-2019 ore 08 | 30
VIABILITÀ Roma SABATO 23 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 23-02-2019 ore 08:30 (Di sabato 23 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma SABATO 23 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI NON MOLTO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL RACCORDDO ANULARE E SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTÀ PRUDENZA NEL PERCORRERE VIA ARDEATINA E SEGNALATA LA PRESENZA DI OLIO SUL MANTO STRADALE IN PROSSIMITA’ DEL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE. ISTITUITO UN SENSO UNICO ALTERNATO. CHIUSA PER LAVORI VIA VITTOR PISANI TRA PIAZZALE DEGLI EROI E VIA FRANCESCO CARACCIOLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI . LA RIAPERTURA ALLE ORE 08.30 DI QUESTA MATTINA. PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARA DA PARTE DI AMA, DIVIETO DI TRANSITO FINO A MEZZOGIORNO, IN VIA EDMONDO DE AMICIS TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO IN ENTRAMBI SENSI DI MARCIA E SU TUTTO IL PIAZZALE DELLO ...
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fattoquotidiano : Rifiuti Roma, tredici arresti per traffico illecito di rifiuti: anche 3 dipendenti Ama - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 23-02-2019 ore 08:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 08:30', su #spreaker… -
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