Studenti delle superiori alle prese con i veri dati del CERN in tutta Italia | si inizia

Cotignola : un contributo da 70 a 100 euro per gli Studenti delle scuole superiori : Il contributo può essere utilizzato per l'acquisto di libri, dizionari, per la visione di film, spettacoli teatrali, concerti e quant'altro sia funzionale alla crescita culturale , in una fascia di ...

Rimini - focolaio di morbillo : contagiati 17 Studenti delle superiori - : La Ausl della Romagna ha fatto sapere che per due pazienti è stato necessario il ricovero e che molti, tra gli ammalati e quelli a rischio, non hanno voluto fare il vaccino. La provincia di Rimini è ...

Rimini - focolaio di morbillo : contagiati 17 Studenti delle superiori : Rimini, focolaio di morbillo: contagiati 17 studenti delle superiori La Ausl della Romagna ha fatto sapere che per due pazienti è stato necessario il ricovero e che molti, tra gli ammalati e quelli a rischio, non hanno voluto fare il vaccino. La provincia di Rimini è quella con il tasso più basso di copertura della ...

"Test antidroga a sorpresa per tutti gli Studenti delle superiori" : l'ipotesi che fa discutere : Obiettivo: prevenire e contrastare spaccio e consumo di droghe a scuola. Lo propone per il Veneto l’assessore regionale...

Maturità 2019 : doppia materia in una delle verifiche d'esame - Studenti preoccupati : Come ogni anno, gli studenti si preparano ad affrontare le prove d'esame per poter superare il tanto atteso ed agognato quinto anno delle scuole superiori e come ogni anno le novità non sembrano mancare. Come già anticipato dal Ministro dell'istruzione Marco Bussetti, le materie riguardanti la seconda prova d'esame sono state pubblicate nelle ultime ore dal MIUR, in anticipo rispetto a quanto precedentemente annunciato. Tutti gli studenti, ...

Biella - abusi su quattro Studenti delle scuole medie : arrestato professore 45enne : Tutto è iniziato in seguito alle confidenze di uno studente di scuola media, di nemmeno 14 anni, ai genitori. Il ragazzo avrebbe raccontato di aver subito degli abusi da un suo professore di 45 anni. Così il padre e la madre, allarmati, si sono rivolti ai carabinieri per denunciare il presunto responsabile delle molestie sessuali. Sono partite così le indagini per accertare i fatti, svolte nel massimo riserbo vista l’età del giovane. Col passare ...

Biella - abusi sessuali su 4 Studenti delle scuole medie : nei guai professore di 40 anni : Un insegnante di 40 anni di una scuola media di Biella è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico: le vittime sarebbero 4 dei suoi alunni, sia di sesso maschile che femminile. Le indagini sono partite qualche mese dopo la denuncia dei genitori di uno dei ragazzi.Continua a leggere

Canicattì : "La pandemia delle dipendenze ed i lori effetti". La Polizia di Stato incontra gli Studenti della scuola professionale dei ... : L'incontro si inquadra nell'ambito delle iniziative promosse dal Questore Auriemma nel contesto del percorso di legalità, di prossimità e di vicinanza alla società civile ed al mondo scolastico ed ha ...