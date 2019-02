Mansarda in fiamme in Valle d’Aosta | gravissima una 21enne di Chiavari

Mansarda in fiamme in Valle d’Aosta - 21enne di Chiavari si getta dalla finestra : La giovane è in condizioni disperate dopo avere tentato di sfuggire al fuoco. Feriti anche 2 amici che erano con lei

Mansarda a fuoco ad Antey - una ragazza si lancia dal 3° piano per sfuggire alle fiamme : è gravissima : Ad Antey-Saint-André è scoppiato un incendio in una Mansarda e una ragazza si è lanciata dalla finestra per sfuggire alle fiamme. La giovane, di 21 anni è ora ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Umberto Parini di Aosta....