Maduro spara su aiuti umanitari:4 morti

E' finito nel sangue il giorno della 'valangaa' voluta dal leader dell'opposizione venezuelana, Guaidò, per far entrare gliin Venezuela. Secondo l'Ong Foro Penal, al confine brasiliano le milizie filo-governative "hanno aperto il fuoco" e sono morte 4 persone,tra cui un 14enne e 20 sono rimaste ferite. Ma il presidentenon cede: ha annunciato la rottura dei rapporti diplomatici con la Colombia, che sostiene il suo rivale e ha dato 24 ore di tempo ai diplomatici per lasciare il Paese.(Di domenica 24 febbraio 2019)