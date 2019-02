Furti sulle fatture elettroniche Così i ladri dirottano i soldi

ilgiornale

(Di sabato 23 febbraio 2019) Le e-diventano un "cavallo di Troia" per gli hacker. Con alcuni software gli "smanettoni" del web riescono a dirottare alcune somme sui loro conti mettendo in atto dei veri e proprionline. A segnalare questo scenario sono diversi istituti di credito. Già qualche tempo fa in un'intervista a ilGiornale, Valerio Pastore, a capo di Boole Server aveva sottolineato tutti i rischi di queste operazioni.Ora con l'avvio del piano della fatturazione elttronica le sue paure sono diventate realtà. Gli hacker di fatto intercettano la fattura elettronica mentre passa dal cliente al fornitore e con una mossa cambiano le coordinate bancarie. Il tutto per dirottare isu un altro conto. Per questo motivo le banche hanno avvisato i clienti. In una informativa viene chiesto in modo chiaro di verificare la correttezza dell'iban prima di far scattare l'invio del pagamento. Come sottolinea ...