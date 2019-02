Spoiler Che Dio ci aiuti 5 | 7° appuntamento | Athos vuole stupire Azzurra

Spoiler Che Dio ci aiuti 5 settima puntata : Azzurra viene messa a dura prova da Athos : Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la fiction Che Dio ci aiuti 5 con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ormai stiamo per avvicinarci verso il gran finale di questa quinta stagione e i fan attendono con trepidazione di vedere in onda l'epilogo. Giovedì 28 febbraio verrà trasmessa la settima delle dieci puntate previste per questa stagione, settima puntata che sarà caratterizzata dalla messa in onda dei seguenti episodi: ...

Spoiler Il Segreto : Elsa vuole smascherare Antolina : Grandi ed inaspettati sono i colpi di scena riguardanti gli episodi della serie tv spagnola "Il Segreto" che andranno in onda da domenica 24 febbraio fino a venerdi 1 marzo dell'anno corrente. Gli affezionatissimi fan della fiction vedranno che inizialmente Raimundo riuscirà a trovare Francisca, la quale era prigioniera in una clinica. Successivamente Fulgencio mediterà un piano per uccidere sia la nobile ereditiera che suo marito al fine di ...

Il Paradiso delle Signore - Spoiler 20 febbraio : Oscar cerca il figlio che Clelia nasconde : Le anticipazioni della puntata di domani 20 febbraio de Il Paradiso delle Signore svelano, finalmente, le reali intenzioni di Oscar, l'ex marito di Clelia: l'uomo, infatti, si è fatto vivo dopo moltissimi anni, facendo piombare la donna in uno stato di preoccupazione e malessere. Nel corso dell'episodio di mercoledì vedremo Oscar intento a rintracciare il figlio che la ex moglie gli tiene nascosto. Marta e Vittorio, invece, continueranno ad ...

Una Vita - Spoiler iberici : Ramon teme che Celia possa fare del male a Milagros : Le anticipazioni spagnole di Una Vita, in onda dal 18 al 22 febbraio nel Paese iberico, svelano che Ramon dimostrerà di aver superato il trauma della perdita di Trini, tanto da prendere il braccio sua figlia per la prima volta. Inigo, intanto, avrà quattro giorni di tempo per rimborsare metà del debito contratto con Andres. Per questo motivo, Leonor si offrirà di chiedere un prestito a sua madre Rosina, se quest'ultimo non si rifiutasse. Una ...

Spoiler Che Dio Ci Aiuti 21 febbraio : Ginevra sconvolta da un misterioso segreto legato al passato : Giovedì 21 febbraio saranno trasmessi i nuovi episodi della fiction 'Che Dio Ci Aiuti', giunta alla sua quinta stagione alle ore 21:25. La concentrazione principale viene posta intorno al personaggio di Ginevra che non nasconde il proprio amore nei confronti di Nico, fidanzato con Maria. Il Santopaolo deve fare i conti con i dubbi intorno ai propri sentimenti, nonostante abbia iniziato la relazione con Maria con la quale è nata un'ottima ...

Spoiler Che Dio Ci Aiuti 21/02 : Ginevra sconvolta da un segreto legato al passato : Giovedì 21 febbraio saranno trasmessi i nuovi episodi della fiction 'Che Dio Ci Aiuti', giunta alla sua quinta stagione alle ore 21:25. La concentrazione principale viene posta intorno al personaggio di Ginevra che non nasconde il proprio amore nei confronti di Nico, fidanzato con Maria. Il Santopaolo deve fare i conti con i dubbi intorno ai propri sentimenti, nonostante abbia iniziato la relazione con Maria con la quale è nata un'ottima ...

Spoiler La Porta Rossa 2 : Leonardo scopre che Elvio Mayer è l'amante della Durante : Mercoledì 20 febbraio andrà in onda la seconda puntata de 'La Porta Rossa 2' che ha iniziato ottenendo un livello imPortante di ascolti, a dimostrazione del legame del pubblico nei confronti di questo prodotto televisivo. Gli Spoiler del terzo episodio del secondo appuntamento con La Porta Rossa 2 svelano che avverrà un omicidio all'interno di una fabbrica pronto a creare nuovi misteri. I magistrati riterranno che l'unica persona da imputare ...

Spoiler Che Dio ci aiuti 28 febbraio : Eugenia vuole incontrare Benji e Fede : La longeva serie televisiva 'Che Dio Ci aiuti' continua a ottenere un grande successo mantenendo un ottimo livello di ascolti grazie alla capacità di trattare svariate tematiche. La permanenza di personaggi storici si è rivelata fondamentale per permettere il seguito di questo prodotto televisivo: ne sono esempi le attrici Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Le anticipazioni del settimo appuntamento in onda giovedì 28 febbraio alle ore 21:25 ...

Spoiler Che Dio ci aiuti - episodi 13 e 14 : Maria si allontana dal convento : Giovedì 28 febbraio andrà in onda in televisione un nuovo appuntamento con la serie televisiva 'Che Dio ci aiuti 5', che ha tra le protagoniste Elena Sofia Ricci. Il prodotto televisivo nel corso di questi anni ha dimostrato di sapersi 'rinnovare', riuscendo spesso a sorprendere lo spettatore, portando anche notizie drammatiche, come la morte di Guido. L'attenzione principale in queste ultime settimane viene posta intorno alla figura di ...

Che Dio Ci Aiuti - Spoiler 6^ puntata : Valentina si innamora del suo fisioterapista : Giovedì 21 febbraio andrà in onda su Rai Uno la sesta puntata di 'Che Dio Ci Aiuti 5', la fiction che continua a battere i record negli ascolti facendo tremare i programmi degli altri canali. I cambiamenti nel cast si sono rivelati vincenti, nonostante il dispiacere del pubblico per Lino Guanciale. La produzione ha fatto una scelta azzeccata nel far rimanere all'interno della serie l'attrice Francesca Chillemi nei panni di Azzurra. Lo stesso ...

Spoiler Che Dio ci aiuti 5 : Athos cerca di riconquistare la madre di Emma : Giovedì 21 febbraio va in onda su Rai Uno il sesto appuntamento con la serie televisiva 'Che Dio Ci aiuti 5' che si è sempre distinta per la capacità di sorprendere lo spettatore. L'attenzione principale viene posta intorno alla figura di Athos che continua a essere presente nella vita di Azzurra sebbene i due innamorati facciano i conti con molte incertezze. La madre di Emma sta cercando di iniziare una nuova vita sebbene sappia quanto sia ...

Spoiler Che Dio ci aiuti - episodio di giovedì prossimo : arriva la zia di Nico : Continua l'appuntamento del giovedì su Rai1 con la celebre serie tv Che Dio ci aiuti 5 con attrici quali Valeria Fabrizi e Elena Sofia Ricci. La settimana successiva a quella del Festival della Canzone Italiana, la soap è tornata in onda con le rimanenti puntate di questa fortunata stagione. Il 21 febbraio in prima serata verrà trasmesso il sesto episodio diviso in due parti rispettivamente intitolate: 'Sos' e 'Come un fantasma'. Anticipazioni ...

Spoiler Una Vita : Samuel scopre che Blanca ha la stessa malattia di suo fratello Diego : Nuovo appuntamento incentrato sulle trame dello sceneggiato spagnolo Una Vita. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese Samuel Alday (Juan Gareda) apprenderà delle notizie che lo sconvolgeranno. Il marito di Blanca Dicenta (Elena Gonzalez), oltre a scoprire il motivo per cui suo padre è convolato a nozze con Ursula, farà i conti con una brutta verità. Il primogenito di Jaime verrà a conoscenza dal ...

Che Dio ci aiuti 5 - Spoiler stasera : suor Costanza a 'Ballando con le stelle' : Dopo la settimana di pausa per lasciare spazio al Festival di Sanremo, la prima serata del giovedì di Rai 1 torna ad essere della mitica suor Angela. Oggi, giovedì 14 febbraio, alle ore 21.25 su Rai 1 e online su RaiPlay, l’appuntamento è con la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 5. stasera potremo vedere il nono episodio, intitolato Bruco o farfalla, e il decimo, intitolato 'Non c'è peggior cieco di chi non vuole amare'. Tante sorprese in ...