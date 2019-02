' Roma in rovina' l' inchiesta del New York Times che denuncia la débâcle della Città Eterna

Roma-Porto 2-1 : super Zaniolo ma Adrian Lopez rovina la festa : La Champions fa bene alla Roma. Che parte bene negli ottavi: 2-1 contro il Porto, ancora in corsa per il gol di Adrian Lopez che rovina la serata a Di Francesco. Il successo è meritato, come...

Roma-Porto 2-1 : super Zaniolo ma Adrian rovina la festa : La Roma batte il Porto per 2-1 all'Olimpico nell'andata degli ottavi di Champions. In gol Zaniolo per due volte, poi Adrian. La partita di ritorno si giocherà il 6 marzo in...

Serie A - Zapata rovina i sogni della Roma sprecona : 3-3 sotto la neve di Bergamo : Un tempo a testa. La Roma nel primo tempo, l'Atalanta nel secondo. A Bergamo finisce 3-3 in uno spettacolare match deciso prima dalle prodezze di Dzeko e dal gol di El Shaarawy, poi dalla rimonta bergamasca con Castagne, Toloi e Zapata. Il colombiano sbaglia il rigore del 3-3 al 25', ma un minuto do

Roma e l'allarme del New York Times : «È in rovina - rischia di diventare una discarica» : Il New York Times torna a mettere sotto esame Roma e il responso è ancora una volta una netta bocciatura: la Capitale è in rovina, per il quotidiano più autorevole al mondo. E quel che è più grave, secondo Jason Horowitz che firma il lungo reportage dalle strade invase di immondizia e i muri ricoperti di graffiti, è che i Romani non sembrano nemmeno farci troppo ...

