Napoli | bimbo di 3 anni vaga di notte per strada | la madre si era addormentata sul divano

Blastingnews

: Carabinieri, bimbo di 3 anni vagava in strada di notte con un joystick - cronista73 : Carabinieri, bimbo di 3 anni vagava in strada di notte con un joystick - stampamezzogior : Bimbo solo, per strada, alle 2 di notte: accade a Sant'Antimo - AlbanoEa : @valeriomariano3 Stai parlando di due calciatori con uno spessore ben diverso io ho apprezzato Maldini anche essend… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019)va in pienaper le strade del piccolo comune di Sant'Antimo, nella provincia di, con addosso solo un pigiama e tra le mani un joystick per videogame: è questo quando accaduto a un bambino di appena tre, rintracciato dai carabinieri della zona, i quali lo hanno trovato inspaventato e infreddolito. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, le forze dell'ordine si sarebbero insospettite nel momento in cui hanno visto camminare il piccolo da solo per le vie della città. Una volta rintracciata la, quest'ultima ha dichiarato di essersisule adesso la sua posizione, così come quella del padre del, è al vaglio degli inquirenti.: lasi addormenta, il piccolo di treesce perin pienaQuando i carabinieri hanno trovato ilin via Nicola Romeo, quest'ultimo era visibilmente ...