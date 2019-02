Milan-Empoli | Gattuso | “sbagliato l’approccio nel primo tempo”

Milan - la slavina di Piatek fa godere Gattuso : 3-0 contro l'Empoli : Il Milan e Piatek non si fermano più. Grazie ai gol del bomber polacco, di Kessie e di Castillejo, i rossoneri superano l'Empoli a San Siro e consolidano il quarto posto in classifica. Non solo, ma per la prima volta in stagione la squadra di Rino Gattuso vince la terza partita consecutiva dimostran

Champions - il Milan ingrana la quarta : 3-0 all'Empoli - Piatek inarrestabile : Dopo un primo tempo giocato in maniera macchinosa e prevedibile, il Milan dilaga nella ripresa e vince 3-0 contro l?Empoli, squadra ostica e agguerrita che resiste per 49? prima di...

Serie A - Il Milan demolisce l'Empoli : 3-0 a San Siro : La formazione rossonera batte senza troppi problemi l'Empoli grazie ai gol di Piatek, Kessié e Castillejo nella seconda frazione. MilanO Nel match valido per l'anticipo della venticinquesima giornata ...

Serie A - Milan-Empoli 3-0 : rossoneri a valanga. Piatek non si ferma più : Per il Milan sarà un bel weekend: qualunque cosa accada da qui a domenica sera, lo chiuderà al quarto posto della classifica, con vista Inter. Merito del 3-0 all'Empoli con cui i rossoneri conquistano ...

Piatek - Kessiè - Castillejo : Milan-Empoli 3-0 e -1 dall'Inter : TORINO - Un pistolero polacco senza pietà, una squadra finalmente compatta che non commette errori, un altro tris dopo quelli rifilati a Cagliari e Atalanta: il Milan piega anche l' Empoli per la ...

Serie A Milan-Empoli 3-0 - il tabellino : MILANO - Il Milan si aggiudica l'anticipo del venticinquesimo turno del campionato di Serie A battendo l' Empoli 3-0. Il primo tempo si chiude a reti inviolate, ma c'è una rete annullata a Paquetà ...

Milan - Empoli 3-0 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE: Milan-Empoli 3-0 85' Seicento secondi più recupero alla conclusione del match. 82' TOLTO IL ...

VIDEO Milan-Empoli 3-0 - Highlights - gol e sintesi. Tris rossonero - il Milan è a -1 dall’Inter : Tris all’Empoli ed Inter a -1. Missione compiuta dal Milan nell’anticipo che apre la 25a giornata di SerieA. Un 3-0 firmato dalle reti del solito Piatek, di Kessie e di Castillejo. Nel finale il VAR annulla anche la quarta rete di Borini, proprio come aveva fatto nel primo tempo con Paquetà. Un primo tempo nel quale l’occasione migliore è il gol annullato a Paquetà dopo pochi minuti. Cross di Rodriguez e stacco del brasiliano, ...

Il Milan di Gattuso non sbaglia un colpo : Empoli ko 3-0 : Il Milan di Gennaro Gattuso non sbaglia, in casa, contro l'Empoli di Giuseppe Iachini che dura solo un tempo al Meazza. Le reti di Piatek e Kessiè, siglate al 49' e al 51', hanno così permesso ai rossoneri di ottenere tre punti d'oro che li proiettano a meno uno dall'Inter che domenica sera giocherà al Franchi contro la Fiorentina. La partita è stata abbastanza equilibrata nel primo tempo, ma sempre con netto predominio della squadra di casa, ...

Diretta Milan-Empoli : streaming - TV - quote e pronostico – FINALE 3-0 : Milan-Empoli: i rossoneri passano facile contro l’Empoli Primo tempo che vede il Milan in controllo ma senza riuscire a trovare lo spunto giusto se non nel gol di Paquetà annullato giustamente dal VAR. La ripresa inizia con lo stesso copione ma con il Milan che ha decisamente un piglio diverso. Dopo soli 4 minuti infatti Calhanoglu sfonda a sinistra e mette in mezzo un pallone su cui il pistolero Piatek si avventa come un avvoltoio ...

Il Milan va - certo… Kessié! Piatek e l’ivoriano asfaltano l’Empoli - Castillejo completa la festa : I rossoneri centrano la seconda vittoria consecutiva, stendendo l’Empoli 3-0 e portandosi momentaneamente ad un punto dal terzo posto occupato dall’Inter Terza vittoria consecutiva, tutte con tre gol fatti. Il Milan non si ferma più, consolidando il quarto posto e portandosi ad un punto dalla terza piazza occupata dall’Inter. Periodo positivo per i rossoneri, autentici padroni del campo nel match di questa sera contro ...

Anticipo serie A - Milan-Empoli 3-0 : 22.23 Il Milan conferma il quarto posto superando 3-0 a San Siro l'Empoli nell'Anticipo del venerdì. Bene i toscani nel primo tempo,rossoneri mai pericolosi.Nella ripresa Castillejo dà l'accelerazione vincente. Lo spagnolo è assistman dei gol di Piatek (49') e Kessie (51') che mandano di fatto al tappeto l'Empoli. Poi, al 67', Castillejo si toglie pure la soddisfazione del gol su imbeccata di Conti (al rientro da titolare dopo un calvario di ...

