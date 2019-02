I porti? Apri le gambe E la Lega caccia il consigliere per post choc

Emma Marrone - consigliere leghista contro la cantante : “Aprire i porti? Apri le tue cosce”. Espulso dal partito : “Faresti bene ad Aprire le tue cosce, facendoti pagare per esempio”. Così su Facebook il consigliere della Lega di Amelia, in provincia di Terni, Massimiliano Galli, ha commentato un link del Giornale che riportava la notizia di un concerto di Emma Marrone, al Palasele di Eboli. Durante l’esibizione la cantante ha urlato la frase “Aprite i porti“. Un commento sessista quello del leghista, subito condannato dal ...

Emma Marrone - consigliere leghista : «Aprire i porti? Apri le gambe». Sarà espulso : «Faresti bene ad Aprire le tue c... facendoti pagare per esempio». È l'agghiacciante post su Facebook di un consigliere comunale di Amelia della Lega, Massimiliamo...

Emma Marrone - consigliere leghista : 'Aprire i porti? Apri le gambe'. Sarà espulso : 'Faresti bene ad Aprire le tue c... facendoti pagare per esempio'. È l'agghiacciante post su Facebook di un consigliere comunale di Amelia della Lega, Massimiliamo Galli , a commento del link di una ...

Emma Marrone - consigliere leghista choc : «Aprire i porti? Faresti bene ad aprire le gambe» : «Faresti bene ad aprire le tue c... facendoti pagare per esempio». È l'agghiacciante post su Facebook di un consigliere comunale di Amelia della Lega, Massimiliamo...

"Aprire porti? Emma Marrone apri le cosce"/ Gli insulti del leghista 'impresentabile' : La richiesta di aprire i porti fatta da Emma Marrone a un suo concerto ha scatenato un consigliere leghista che l'ha pesantemente insultata

Emma Marrone/ 'Aprite i porti' : il web insorge contro di lei : Emma Marrone continua il suo tour al grido di 'Aprite i porti' ma il web insorge contro di lei e il suo inno. Cosa succederà adesso?

'I porti Emma apri le cosce' - espulso il consigliere Lega in Umbria per il post sessista contro la cantante : Cronaca Emma Marrone al Museo Madre per la Giornata contro la violenza sulle donne Già nel luglio 2017 lo stesso Galli, allora assessore, era stato protagonista di un'altra polemica 'social', dopo ...

Consigliere leghista contro Emma Marrone : «Aprire i porti? Apri le gambe - e fatti pagare» : Un post su Facebook da parte di un Consigliere comunale gli è costato l'espulsione da parte del suo partito: Massimiliano Galli, militante della Lega e Consigliere comunale ad Amelia,...

Emma vs Salvini : "Aprite i porti" E i social attaccano. "Stai zitta" : Emma Marrone, nel corso del live che ha tenuto ad Eboli nei giorni scorsi (il 15 Febbraio 2019 è partito il nuovo Essere qui tour, con la prima data ha avuto luogo a Bari) ha gridato 'Aprite i porti', in riferimento al dibattito sui migranti che sta tenendo banco in questi mesi in Italia. I fan della cantante salentina, presenti alla serata hanno applaudito il suo invito Segui su affaritaliani.it

Emma vs Salvini : "Aprite i porti" E i social attaccano. "Stai zitta" : Emma Marrone, nel corso del live che ha tenuto ad Eboli nei giorni scorsi (il 15 Febbraio 2019 è partito il nuovo Essere qui tour, con la prima data ha avuto luogo a Bari) ha gridato 'Aprite i porti', in riferimento al dibattito sui migranti che sta tenendo banco in questi mesi in Italia. I fan della cantante salentina, presenti alla serata hanno applaudito il suo invito Segui su affaritaliani.it

Emma Marrone vuole aprire i porti. Ma il web non la prende bene : "Stai zitta" : Emma Marrone è tornata a catalizzare l'attenzione mediatica e non solo per la musica. La biondissima cantante salentina dalla voce calda è riuscita a mandare in visibilio i fan, anticipando online la ...

"Aprite i porti" - polemica per la frase di Emma in concerto : la risposta della cantante : Polverone dopo la tappa di Eboli. Per la stampa si trattava di un attacco a Salvini, ma la Marrone chiarisce

L’invito politico di Emma Marrone ad Eboli : “Aprite i porti” ed è polemica : Più che una dichiarazione contro la politica di Salvini è da considerarsi un invito ad accogliere i migranti, niente altro, ma sul web non sono mancate le polemiche. Emma Marrone ad Eboli, nel corso del concerto che si è tenuto lunedì 18 febbraio, ha rivolto un invito all'Italia, un appello ad accogliere i migranti: "Aprite i porti". Le sue parole sono state accolte solo da applausi al PalaSele di Eboli, Salerno, ma è sul web che non sono ...

Emma Marrone infiamma il palco di Eboli e grida : "Aprite i porti" : Emma Marrone canta a Eboli, in provincia di Salerno, ed infiamma l'animo dei fan. Questa volta però ad animare la folla non è stata soltanto la grinta della cantante, ma anche un messaggio gridato forte e chiaro dal palco del Palasele: "Aprite i porti!".Insomma, una vera e propria presa di posizione contro le politiche di respingimento dell'attuale governo e, in particolare, del ministro dell'Interno Matteo Salvini.Emma non ...