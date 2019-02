Gossip Uomini e Donne | Teresa svela perché non ha scelto Antonio

Gossip Uomini e donne - Giorgio Manetti contro Gemma : 'E' lì non per cercare l'amore' : Giorgio Manetti torna a parlare a distanza di quasi un anno dalla sua uscita dal cast di Uomini e donne e lo fa rilasciando una lunga intervista al settimanale 'Vero', dove ha svelato quelli che sono i suoi progetti lavorativi ma ha lanciato anche delle frecciatine nei confronti della dama torinese Gemma Galgani, colei che è stata la sua grande fiamma durante i quasi sei anni che ha trascorso all'interno dello studio del fortunatissimo dating ...

Uomini e Donne Gossip - Antonio dopo Teresa : la strana dedica social : gossip Uomini e Donne, Antonio dopo il confronto con Teresa e Andrea: la storia Instagram che spiazza Antonio ha avuto modo di rincontrare Teresa e Andrea nello studio di Uomini e Donne. All’ormai ex tronista di Napoli è stato permesso di tornare ad incontrare i suoi due corteggiatori dopo la speciale scelta nel castello. La […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Antonio dopo Teresa: la strana dedica social proviene da gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne : Ida Platano lancia un messaggio a Gianni Sperti : Ida Platano ringrazia Gianni Sperti dopo Uomini e Donne Ida Platano ha lanciato un messaggio per Gianni Sperti poco fa. Sui social la protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha voluto mostrare la sua gratitudine all’opinionista con un post e una foto, visibile in basso. Ida ha fatto una dedica a Gianni, scrivendo queste parole: “Ricordati di chi c’era quando stavi male, perchè saranno quelli che vorrai accanto quando ...

Uomini e Donne : Nicolò Ferrari si è fidanzato? La foto scatena il Gossip : Uomini e Donne: Nicolò Ferrari si è fidanzato in America? La foto con Jelena scatena il gossip (ma i fan non dimenticano Nilufar) L’ultima foto pubblicata da Nicolò Ferrari su Instagram non è certo passata inosservata. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, reduce da un’esperienza all’estero, è ritornato proprio in questi giorni in Italia. L’anno […] L'articolo Uomini e Donne: Nicolò Ferrari si è fidanzato? La ...

Uomini e Donne Gossip - Lorenzo ha scelto Claudia? Fan incontra Giulia : gossip Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo è Claudia? Arrivano i primi indizi da Giulia Cavaglià E dopo la scelta di Teresa Langella, ora il pubblico di Uomini e Donne attende con ansia la messa in onda di quella di Lorenzo. Il tronista di Milano ha già registrato la sua speciale serata in castello […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Lorenzo ha scelto Claudia? Fan incontra Giulia proviene da gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne : Antonio Moriconi parla di Teresa Langella : Antonio Moriconi di Uomini e Donne dopo il no di Teresa fa una nuova rivelazione Venerdì scorso, come tutti sapranno, Teresa ha scelto Andrea, il quale però ha risposto no, facendo scoppiare un putiferio mediatico. Ma come starà passando questi giorni la non scelta Antonio? A quanto pare è tornato alla vita di tutti i giorni. Ma non è finita qua perchè a distanza di alcuni giorni dalla messa in onda de La Scelta, Antonio Moriconi sembra abbia ...

Uomini e Donne Gossip - Antonio Moriconi un messaggio per Teresa Langella? : Antonio Moriconi dopo la non scelta di Teresa Langella: un messaggio per lei? Antonio Moriconi torna sui social. Dopo la non scelta di Teresa Langella, l’insegnante di sci ed amico di un altro volto di Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi, sta tornando piano piano a postare foto e stories nel suo profilo Instagram. Dopo la […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Antonio Moriconi un messaggio per Teresa Langella? proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne Gossip : Sossio fa la proposta di matrimonio a Ursula : Uomini e Donne gossip: Sossio Aruta vuole sposare Ursula Bennardo Per Sossio e Ursula del Trono Over di Uomini e Donne sono lontani i tempi dei litigi e delle incomprensioni. La coppia -dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi – è più unita che mai e il calciatore ha fatto la proposta di […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Sossio fa la proposta di matrimonio a Ursula proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne Gossip - Fabio Colloricchio : “Nessuna storia con Yanirsa - con Nicole…” : Uomini e Donne gossip, Fabio Colloricchio smentisce la storia con Yanirsa Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, è tornato a far parlare di sé sul magazine del programma di Maria De Filippi. Da poche settimane, infatti, il dj e la sua scelta ai tempi del trono hanno annunciato ufficialmente sui social la fine della […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Fabio Colloricchio: “Nessuna storia con Yanirsa, con ...

Uomini e Donne Gossip : Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato? L’indizio : Uomini e Donne gossip: Sara Affi Fella ritrova l’amore? Il passato sembra ormai essere passato per Sara Affi Fella. Il tanto discusso scandalo scatenato dopo la sua partecipazione ad Uomini e Donne sembra essersi placato, anche se i cosiddetti haters del web non dimenticano assolutamente quanto messo in scena dalla riccia ragazza. Nessuno scorda la […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato? ...

Gossip Uomini e Donne - Teresa sceglie Andrea : la risposta di lui : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne ha risposto no a Teresa Langella? Come tutti sapranno ormai a menadito, Venerdì prossimo andrà in onda in prima serata su Canale 5 la scelta di Teresa Langella. Chi sarà il suo fidanzato tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso? In base alle ultime anticipazioni circolate on line in queste ore pare proprio che il fortunato sarà quest’ultimo. Andrà davvero così? Chissà, intanto poco fa il blog ...

Uomini e Donne Gossip - scelta Teresa : Marco e Beatrice assenti - motivo : gossip Uomini e Donne, Marco e Beatrice non vanno alla scelta di Teresa: la Valli svela il motivo Grande attesa e curiosità per la scelta in prima serata di Teresa Langella. I fan di Uomini e Donne non vedono l’ora di vedere andare in onda la speciale puntata del Trono Classico in prima serata. Sono […] L'articolo Uomini e Donne gossip, scelta Teresa: Marco e Beatrice assenti, motivo proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne Gossip - Nilufar e Giordano : arriva la frecciatina di Nicolò Ferrari? : Nilufar e Giordano si sono lasciati: il gossip di Uomini e Donne della settimana Il gossip di Uomini e Donne in questi giorni è stato condito da una notizia clamorosa. Nilufar e Giordano si sono lasciati, ormai lo saprete bene. Per qualcuno è stata una news inaspettata, soprattutto vedendoli uscire da Temptation Island Vip uniti […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Nilufar e Giordano: arriva la frecciatina di Nicolò Ferrari? proviene da ...

Uomini e Donne Gossip - Sossio e Ursula : traguardo d’amore importante : gossip Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula innamoratissimi: il primo traguardo dopo il Trono Over Sossio e Ursula si stanno finalmente vivendo in grande serenità la loro storia d’amore. Dopo tanti alti e bassi, i due ex del Trono Over di Uomini e Donne pare abbiano trovato il giusto equilibrio. I diretti interessati hanno […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Sossio e Ursula: traguardo d’amore importante proviene da gossip e ...