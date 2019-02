Foligno | insegnante offende bimbo di colore davanti ai compagni | ' Sei troppo brutto'

Insegnante umilia un bambino di colore a Foligno : accertamenti dall'Usr per l'Umbria : Un Insegnante della scuola primaria Monte Cervino di Foligno, in servizio in qualità di supplente, è stato accusato di aver umiliato un bambino di colore di fronte ai compagni definendolo "troppo brutto" per essere guardato in faccia e costringendolo a voltarsi verso la finestra. Sembra che lo stesso trattamento sia stato riservato anche alla sorella che frequenta lo stesso plesso scolastico ma in un'altra classe. Le accuse su Facebook Le accuse ...