Fateme cantà | Ultimo sceglie il dialetto romano e volta pagina

Fateme cantà di Ultimo è il nuovo inedito dall’album Colpa delle favole - primo brano in dialetto romanesco : Fateme cantà di Ultimo verrà rilasciato venerdì 22 febbraio. Si tratta di un nuovo inedito , il primo in dialetto romanesco rilasciato dal cantautore romano, che sarà contenuto nell'album di prossima pubblicazione dal titolo Colpa delle favole . Reduce dal Festival di Sanremo 2019, dove era in gara con il brano I tuoi particolari, Ultimo si è classificato al 2° posto nella kermesse canora e ha annunciato il rilascio di un nuovo brano dall'album ...

