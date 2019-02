Emma Marrone | post sessista di un consigliere leghista | sarà espulso

Emma Marrone insultata da un consigliere della Lega : 'Apri le cosce e fatti pagare' : Un triste episodio in questi giorni si è verificato sui social e ha avuto come protagonista l'amatissima Emma Marrone. La cantante salentina è stata oggetto di un brutale attacco da parte di un consigliere della Lega, il quale ha postato sui social una frase a dir poco sessista nei confronti della cantante, la quale durante uno dei suoi ultimi concerti aveva polemizzato in maniera velata contro alcune delle scelte che sono state portate avanti ...

Leghista scrive a Emma Marrone : “Apri le cosce e fatti pagare”. Il partito lo espelle : Massimiliano Galli, un consigliere comunale della Lega di Amelia, in provincia di Terni, ha commentato un post Facebook riguardante Emma Marrone: "Faresti bene ad aprire le tue cosce facendoti pagare per esempio". La cantante durante un concerto aveva gridato: "Aprite i porti".Continua a leggere

Post sessista di un consigliere della Lega contro Emma Marrone : sarà espulso : "Faresti bene ad aprire le tue c... facendoti pagare per esempio" è il Post su Facebook di un consigliere comunale di Amelia della Lega, Massimiliamo Galli a commento del link di una notizia su un sito riguardante la cantante Emma Marrone che durante un concerto avrebbe urlato dal palco la frase "aprite i porti". Il partito ha annunciato oggi che il suo iscritto sarà espulso."La Lega Umbria si dissocia dal commento sessista ...

L’invito politico di Emma Marrone ad Eboli : “Aprite i porti” ed è polemica : Più che una dichiarazione contro la politica di Salvini è da considerarsi un invito ad accogliere i migranti, niente altro, ma sul web non sono mancate le polemiche. Emma Marrone ad Eboli, nel corso del concerto che si è tenuto lunedì 18 febbraio, ha rivolto un invito all'Italia, un appello ad accogliere i migranti: "Aprite i porti". Le sue parole sono state accolte solo da applausi al PalaSele di Eboli, Salerno, ma è sul web che non sono ...

“Taci!”. Emma Marrone - la frase sui migranti a fine concerto scatena la tempesta perfetta : Emma Marone canta a Eboli. Per vederla, lunedì 19, arrivano i fan da tutta la Campania, dalla Puglia, dalla Calabria. Il Palasele è tutto esaurito, con sostenitori felici e in delirio. Ma la cantante salentina spiazza tutti e dal palco grida: “Aprite i porti”. Il pubblico applaude, ma quando lei, ieri sera, pubblica le foto del concerto sulla pagina Facebook, tra cuoricini e dichiarazioni d’amore, partono gli attacchi e gli ...

