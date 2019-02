Creato super DNA con 4 elementi in più | servirà anche per riconoscere vita aliena

Creato un super Dna - ha 8 lettere e potrà riconoscere vita aliena - ottenere nuovi tipi di farmaci e immagazzinare dati : Ottenuto un super Dna, non esiste in natura ha un alfabeto molecolare di otto lettere anziché di quattro come il Dna naturale e per questo riesce a immagazzinare un grande numero di informazioni. Pubblicato su Science dalla Foundation for Applied Molecular Evolution e dall’azienda Firebird Biomolecular Science, il nuovo Dna potrà aiutare a riconoscere eventuali forme di vita aliena, a ottenere nuovi tipi di farmaci e a immagazzinare dati. I ...