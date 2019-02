Piove sul bagnato in casa Chelsea : mercato bloccato per due sessioni : E’ sicuramente un momento difficile per il Chelsea, i Blues hanno dovuto fare i conti con qualche problema in stagione, ieri però la squadra di Sarri ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Europa League e si candida ad essere protagonista fino al termine della competizione. Nel frattempo arrivano però brutte notizie per il futuro, la Fifa infatti ha bloccato il mercato dei Blues per le prossime due sessioni per la violazione ...

Calciomercato Roma - Under nel mirino del Chelsea : Cengiz Under è uno dei giovani più talentuosi della rosa giallorossa. Motivo questo per il quale sul ragazzo si sarebbero attivati i riflettori di diversi club europei.Eden Hazard a fine stagione potrebbe lasciare il Chelsea per provare una nuova esperienza. Sul talento belga da tempo ci sarebbe il Real Madrid anche se non sono da escludere anche altre piste. Il Chelsea, tuttavia, non ha alcuna intenzione di starsene con le mani in mano e ...

Calciomercato Milan - Kessie al Chelsea in cambio di Bakayoko? : Calciomercato Milan – È stato tra i giocatori più in difficoltà nell’avvio a rilento della stagione del Milan. Bakayoko è arrivato in rossonero, negli ultimi giorni della scorsa estate, dopo mesi di inattività per infortunio e una prima stagione in Premier non giocata da protagonista. Il Chelsea ha deciso di liberarlo, in prestito, girandolo al […] L'articolo Calciomercato Milan, Kessie al Chelsea in cambio di Bakayoko? proviene da ...

Calciomercato Chelsea - Fabregas : 'Hazard? Spero rinnovi - altrimenti andrà al Real Madrid' : ormai il "caso" anticipato della prossima finestra estiva di mercato: Hazard sceglierà ancora il Chelsea o punterà sul suo grande sogno chiamato Real Madrid? Negli ultimi mesi il tormentone del belga, ...

Calciomercato Napoli - su Insigne anche il Chelsea : Calciomercato Napoli, Insigne oggetto del desiderio – Maurizio Sarri, che in tre anni molto ha dato alla piazza di Napoli, nella prossima estate potrebbe attuare uno “sgarbo” alla sua ex squadra. L’allenatore del Chelsea, che in questa stagione sta faticando forse più del previsto in Premier League, è alle prese anche con la questione legata […] L'articolo Calciomercato Napoli, su Insigne anche il Chelsea proviene ...

Calciomercato Chievo - chi è Lucas Piazon : arriva in prestito dal Chelsea : "Nel calcio tutto è possibile, sono qui per dare una mano al Chievo. Volevo giocare in Serie A e sono contento di essere qui". Poche parole per raccontarsi ai microfoni di Sky Sport, alla prima cena italiana, e tanta voglia di rimettersi in gioco. Lucas Piazon si è presentato così alla Serie A e al Chievo Verona : il centrocampista offensivo arrivato in prestito dal Chelsea ...

Calciomercato Hazard-Chelsea - Sarri : 'Ha 28 anni - se vuole andare via se ne vada' : ... ha trascinato in Chelsea nella semifinale di ritorno di Carabao Cup contro il Tottenham a Stamford Bridge, segnando una rete decisiva per l'economia della partita, terminata poi ai rigori e vinta ...

Il Chelsea rischia il blocco del mercato e Higuain potrebbe tornare alla Juventus (RUMORS) : Per Gonzalo Higuain non sembra esserci pace. Infatti, nelle ultime ora il "The Guardian" ha svelato che il Chelsea rischierebbe il blocco del mercato. La Fifa da tempo avrebbe deciso di mettere sotto la sua lente di ingrandimento i blues per alcune irregolarità sul trasferimento dei giovani. In particolare sarebbero ben 100 i casi messi in evidenza, perciò qualora venissero ravvisate della irregolarità il Chelsea verrebbe punito così come è ...

Calciomercato Bayern Monaco - Hudson-Odoi chiede la cessione al Chelsea : Stando a quanto riportato sia da Sky Sport Uk che dal Sun, Hudson-Odoi avrebbe mandato una lettera alla dirigenza chiedendo di lasciarlo andare al Bayern Monaco , possibilmente già in questa finestra ...

Calciomercato - Higuain al Chelsea : da Vialli a Morata - tutti i numeri 9 dei Blues prima del Pipita : ufficiale l'avvento del Pipita a Stamford Bridge, avventura in Inghilterra in prestito dalla Juventus. Il centravanti argentino è solo l'ultimo numero 9 con la maglia dei Blues: dall'avvento della ...