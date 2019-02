A Parma scritte minatorie contro il Ministro Salvini Solidarietà della Lega Umbria

Lega : Ciambetti (Veneto) - 'solidarietà a Salvini - scritte di Parma da non sottovalutare' : Venezia, 22 feb. (AdnKronos) - “Massima e piena solidarietà a Matteo Salvini. Le minacce di Parma non vanno sottovalutate: l’obiettivo è fomentare un clima di violenza antidemocratica” Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, non cela la sua “preoccupazione per le scritte mi