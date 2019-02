5 rimonte in Champions League che la Juventus dovrebbe imitare per ribaltare l' Atletico

Blastingnews

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Missione rimonta il 12 marzo per lachiamata aallo Stadium di Torino il pesante 2-0 subito con l’a Madrid nei primi novanta minuti della doppia sfida valida per gli ottavi di finale di. L’imperativo bianconero è di crederci fino alla fine e gli uomini di Allegri proveranno sicuramente in tutti i modi a centrare la ‘remuntada’. Impresa evidentemente non semplice, ma nemmeno impossibile. Ecco 5 precedenti recenti didegne di nota nella massima competizione europea per club da cui latrarre 'ispirazione'.