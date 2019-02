Wanda Nara | messaggio social sul caso Icardi | ' Allontanati quando non ti danno valore'

Clamoroso Wanda Nara contattata da quattro club - cessione vicina : Mauro Icardi e l’Inter non hanno ancora risolto le frizioni degli ultimi giorni, motivo per il quale il telefono di Wanda Nara è iniziato a squillare.Wanda e le telefonate di lavoro“Novità che parlano di qualche telefonata esplorativa ricevuta da Wanda Nara negli ultimi giorni. Mittenti delle telefonate gli emissari di quattro club importantissimi: il Real Madrid, il Chelsea, la Juventus e il Napoli. Attenzione: non si tratta di vere ...

Selvaggia Lucarelli difende Wanda Nara dal suo ex marito 'bifolco'. Maxi Lopez replica : 'Ne ho da raccontare su di loro' : 'È una delle figure più rivoluzionarie nel mondo femminile dell' ultimo secolo. Altro che Asia Argento. Wanda si prende tutto, non rinunciando a nulla. Non sparisce dalle cronache e dal gossip, non ...

Maxi Lopez vs. Wanda Nara e Selvaggia Lucarelli : 'tante cose potrei raccontare di queste 2 nella Milano by night' : 34enne calciatore argentino, Maxi Lopez è stato sposato con Wanda Nara, attuale moglie di Mauro Icardi, dal 2008 al 2013. In 5 anni i due hanno dato alla luce tre figli, separandosi rumorosamente. Puntualmente, infatti, tra Wanda e Maxi riesplode la polemica. A riaccendere la miccia, negli ultimi giorni, è stata Selvaggia Lucarelli, che ha difeso la Nara da quel che Lopez le disse, nel 2013, quando l'argentina lo lasciò. "'Chi vuoi che ...

Inter - Icardi ha concluso le visite mediche. Con lui Wanda Nara e il padre : Mauro Icardi si è sottoposto ai controlli medici da parte dello staff dell'Inter per valutare l'entità dell'infortunio al ginocchio destro. Icardi ha raggiunto la clinica di riferimento del club ...

Caso Icardi - il consiglio a Wanda Nara : “gli agenti non devono entrare nell’ambito tecnico” : Giuseppe Giannini, ex capitano della Roma, ha detto la sua in merito alla tanto discussa questione legata ad Icardi ed alla fascia da capitano nerazzurra “Io sono dell’idea che i procuratori debbano rimanere fuori dall’ambito tecnico e occuparsi solo degli aspetti economici anche perché ormai con i social basta un tweet che si scatena il finimondo“. E’ l’opinione dell’ex capitano della Roma, ...

Wanda Nara e Icardi : il regalo inaspettato per i suoi 26 anni : Wanda Nara e Icardi: il regalo inaspettato per i suoi 26 anni La storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi è sempre più forte, anche al di là delle accuse della famiglia Icardi e dei gossip sulla vita professionale del calciatore dell’Inter. Il 19 febbraio, Icardi ha festeggiato i suoi 26 anni insieme alla […] L'articolo Wanda Nara e Icardi: il regalo inaspettato per i suoi 26 anni proviene da Gossip e Tv.

Inter - Wanda Nara attacca : "Non gioca più senza la fascia? Quante caz..." : Continua il braccio di ferro tra l' Inter , Mauro Icardi e Wanda Nara, con la moglie e agente dell'ex capitano nerazzurro che ieri su Twitter ha attaccato pesantemente la Gazzetta dello Sport . L'argentina, infatti, non ha gradito l'indiscrezione secondo cui il marito non tornerà più in campo fino a quando non riavrà sul braccio la fascia di capitano. Wanda ha attaccato: ' Vergognoso!...

Attacco a Wanda Nara - Costacurta si scusa : E' stata una frase infelice ". Alessandro Costacurta si scusa ai microfoni di Sky per quanto detto su Wanda Nara , "Se fosse stata mia moglie l'avrei cacciata di casa ", durante Sky Calcio Club ...

Il regalo di Wanda Nara rende speciale il compleanno Icardi : un cane per Maurito [VIDEO] : Il compleanno di Icardi si addolcisce grazie a Wanda Nara: nel pacco regalo Mauro trova un dolce cucciolo É stato definito uno dei compleanni più duri della carriera di Mauro Icardi, e come dargli torto? Il calciatore dell’Inter, defraudato della sua fascia di capitano, sta attraversando un momento di tensione con la sua squadra, ma la moglie Wanda Nara ha voluto rendergli questo giorno un po’ meno pesante. Icardi ha ...

Caso Icardi – Anche Maxi Lopez nella ‘mischia’ : Selvaggia Lucarelli difende Wanda Nara - ma l’ex marito non ci sta! [FOTO] : Il caos generato dal Caso Icardi-Inter coinvolge Anche l’ex marito di Wanda Nara: Selvaggia Lucarelli lo tira in ballo e il calciatore argentino si difende sui social Il Caso Icardi sta infiammando le prime pagine dei giornali e le discussioni calcistiche in ogni dove. È giusto togliere la fascia di capitano a Mauro? È giusto il ruolo ricoperto dalla moglie-procuratrice Wanda Nara nell’affaire tra il calciatore e l’Inter? ...

Inter - Wanda Nara adesso sbotta : 'continuano le cazzate' : Stavolta l'agente e moglie del calciatore argentino dell'Inter, se l'è presa con la Gazzetta dello sport, rea d'aver titolato: ' Wanda insiste, senza fascia Icardi non gioca più '. Su Twitter la Nara ...

Frase contro Wanda Nara : Costacurta si scusa in diretta tv : Alessandro Costacurta ha pensato bene di scusarsi dopo una Frase non elegante pronunciata nei confronti di Wanda Nara “E’ stata una Frase infelice, sicuramente estrapolata e fuori contesto è una brutta Frase che non sento neanche mia. Io parlo di professionismi e non di genere nei mie ragionamenti, la mia uscita è stata inelegante e chiedo scusa, ma il mio percorso nella vita credo parli per me. Ho incontrato tante donne ...

Wanda Nara - la difesa di Selvaggia Lucarelli : 'Tiene tutti per le palle - perché è una rivoluzionaria' : Selvaggia Lucarelli si schiera a favore di Wanda Nara , totalmente. 'È la prima vera anti-wag della storia , …, tiene per le p***e tutti'. Così la giornalista de Il Fatto quotidiano è diventata la ...