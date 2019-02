Uomini e donne | Teresa Langella rompe il silenzio dopo la scelta e il no di Andrea

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Gemma Galgani al Castello Con Rocco Fredella! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Rocco Fredella si inventa un nuovo modo per fare cedere Gemma Galgani alle sue avances. Il tutto si svolgerà in un Castello e qui la dama piemontese dovrà decidere se concedersi a lui oppure no! Anticipazioni Uomini e Donne Over: Rocco Fredella chiede alla redazione di poter andare al Castello insieme a Gemma Galgani. In quel luogo fiabesco, la dama dovrà decidere se concedersi a lui! Avete letto bene, dopo il ...

News Uomini e Donne - Antonio Moriconi : “Teresa - se mi avessi scelto…” : Uomini e Donne, Antonio Moriconi svela: “Teresa, io ti avrei detto di sì” L’amore lascia sull’anima ferite profonde che difficilmente si rimarginano nel giro di pochi mesi. Antonio Moriconi è rimasto scottato da Teresa Langella la quale, dopo aver dimostrato attenzioni e tenero interesse, lo ha rifiutato preferendogli Andrea Dal Corso. Alcuni parlano di karma, altri di benedizione, sta di fatto che Antonio da quel ...

Diretta Uomini e Donne : chiarimento tra Ivan e Natalia : Oggi, giovedì 21 febbraio 2019, va in onda il primo appuntamento settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne. Vediamo a che punto ci siamo fermati settimana scorsa. Lorenzo è prossimo alla scelta, infatti domani, in prima serata su Canale 5, il tronista dovrà scegliere una tra Claudia e Giulia....Continua a leggere

Uomini e Donne - Antonio Moriconi : "Teresa? Ti avrei detto sì" : Antonio Moriconi, non scelta di Teresa Langella ad 'Uomini e Donne', in questa settimana, si è trincerato dietro ad un inspiegabile silenzio, forse, per metabolizzare, a pieno, quello che è accaduto dentro e soprattutto fuori dalla villa. Nell'ultimo numero del magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, l'ex corteggiatore della bella napoletana anticipa quale sarebbe stata la propria risposta: Se mi avessi voluto, ti avrei ...

Uomini e Donne news - Giordano tronista? Mazzochi risponde : Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi non è il nuovo tronista: l’ex di Nilufar risponde al gossip Nelle ultime ore si sta cercando di capire chi sia il nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo Andrea Zelletta e Angela Nasti, il pubblico del Trono Classico attende altri nuovi arrivi. La prossima registrazione è attesa per questo […] L'articolo Uomini e Donne news, Giordano tronista? Mazzochi risponde proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Antonio parla per la prima volta della scelta di Teresa : Uomini e Donne, Antonio Moriconi dopo la scelta di Teresa Langella: prime dichiarazioni La scelta di Teresa Langella continua a tenere banco tra i fan di Uomini e Donne. Sono davvero molti quelli che continuano a chiedersi come sia possibile che la tronista abbia scelto Andrea Dal Corso. Tanti altri si domandano il perché lui […] L'articolo Uomini e Donne: Antonio parla per la prima volta della scelta di Teresa proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Teresa Langella : "Andrea - se hai recitato sei un attore. Ma non voglio crederci" : Nelle ultime ore, è stata diffusa, in anteprima, la copertina dell'ultimo numero di 'Uomini e Donne Magazine' in cui l'ormai ex tronista, Teresa Langella, ha svelato, per la prima volta, cosa pensa davvero di Andrea Dal Corso, dopo il no ricevuto nel castello. Visibilmente delusa e amareggiata per il comportamento del ragazzo, la bella napoletana lascia spiragli di riconciliazione con toni distensivi per smontare, sul nascere, ogni ...

Gossip Uomini e Donne : Ida Platano lancia un messaggio a Gianni Sperti : Ida Platano ringrazia Gianni Sperti dopo Uomini e Donne Ida Platano ha lanciato un messaggio per Gianni Sperti poco fa. Sui social la protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha voluto mostrare la sua gratitudine all’opinionista con un post e una foto, visibile in basso. Ida ha fatto una dedica a Gianni, scrivendo queste parole: “Ricordati di chi c’era quando stavi male, perchè saranno quelli che vorrai accanto quando ...

Uomini e Donne - trono classico : MANUEL e DAVIDE litigano per ANGELA [anticipazioni] : Nelle puntate del trono classico in onda nei prossimi giorni, i telespettatori di Canale 5 avranno modo di familiarizzare con il volto di ANGELA Nasti, la nuova tronista di Uomini e Donne. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che ANGELA ha passato del tempo con DAVIDE e MANUEL. Il primo, fin da subito, ha attirato la curiosità della neo-tronista, che ha tenuto a precisare a Maria di sentirlo vero nei suoi riguardi e di trovarsi bene ...

Anticipazioni Uomini e donne - registrazione Over 20 febbraio : Fredella e Galgani in un castello : Gemma Galgani continua ad essere grande protagonista del Trono Over di Uomini e donne, grazie alla sua frequentazione non sempre facile con Rocco Fredella. Nelle ultime settimane, la coppia si è lanciata pesanti accuse ma poi ha fatto un passo indietro, decidendo di riprendere a vedersi. Uno degli argomenti di maggiore discussione è il desiderio della dama torinese di non correre troppo in questo rapporto, evitando di trascorrere la notte ...

Speciale Uomini e Donne - la scelta di Lorenzo : anticipazioni : Nella puntata in onda venerdì 22 febbraio, Lorenzo Riccardi sceglierà la sua compagna di vita tra Claudia e Giulia

Uomini e Donne oggi : una nuova tronista - Ivan perde la pazienza : oggi Uomini e Donne: Angela Nasti nuova tronista, Ivan arrabbiato con Natalia oggi ci sarà su Canale 5 una nuova puntata del Trono Classico. I protagonisti di Uomini e Donne sono cambiati. Dopo l’arrivo di Andrea Zelletta, Maria De Filippi questo pomeriggio presenta al pubblico della trasmissione una nuova tronista. Lei è Angela Nasti. La […] L'articolo Uomini e Donne oggi: una nuova tronista, Ivan perde la pazienza proviene da ...

Anticipazioni Uomini e Donne - la scelta di Lorenzo in onda il 22 febbraio 2019 : A partire dalle ore 21:25 su Canale 5 una nuova puntata del talk show Uomini e Donne. Occhi puntati sulla scelta di Lorenzo: chi sceglierà come compagna il bel tronista: Giulia o Claudia? Diamo un'occhiata alle Anticipazioni della puntata di venerdì sera. U&D Anticipazioni, chi sceglierà Lorenzo Riccardi nella puntata Lo scorso venerdì abbiamo assistito alla scelta di Teresa Langella, non senza colpi di scena. Le Anticipazioni della nuova ...

Uomini e donne - Teresa difende Andrea dopo il no : 'Non esageriamo' : Quasi una settimana è trascorsa dalla deludente scelta di Teresa Langella. La tronista, dopo aver portato a termine un percorso di circa quattro mesi, ha scelto Andrea Dal Corso e si è "beccata" un durissimo no. Nel corso di questi giorni, sul web si sono contraddistinti numerosissimi insulti e gravi offese contro l'ex corteggiatore. Per questo motivo, a distanza di un po' di tempo, la Langella ha voluto pubblicare un filmato, sul profilo ...