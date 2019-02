Teresa Langella dopo il no | Andrea | se hai recitato sei un attore

Teresa Langella - lo sfogo dopo il rifiuto di Andrea : 'Se hai recitato - sei un attore' : Teresa Langella rompe il silenzio dopo la messa in onda della puntata finale della scelta a Uomini e donne. Come ben saprete, infatti, l'ex tronista ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Andrea Dal Corso, il corteggiatore che ha avuto la meglio sul rivale Antonio. Peccato, però, che l'esito finale di questa scelta non sia stato per niente positivo e la ragazza ha dovuto fare i conti con un secco ''no'' da parte del corteggiatore. A ...

Uomini e Donne - Teresa Langella : "Andrea - se hai recitato sei un attore. Ma non voglio crederci" : Nelle ultime ore, è stata diffusa, in anteprima, la copertina dell'ultimo numero di 'Uomini e Donne Magazine' in cui l'ormai ex tronista, Teresa Langella, ha svelato, per la prima volta, cosa pensa davvero di Andrea Dal Corso, dopo il no ricevuto nel castello. Visibilmente delusa e amareggiata per il comportamento del ragazzo, la bella napoletana lascia spiragli di riconciliazione con toni distensivi per smontare, sul nascere, ogni ...

Uomini e Donne - la madrina di Andrea Del Corso attacca Teresa Langella. L'ex corteggiatore si dissocia : A quasi una settimana dal no ricevuto da Teresa Langella, la madrina di Andrea Dal Corso ha postato alcune foto in compagnia dell'ormai ex corteggiatore. Alla vigilia della decisione finale, la donna si è scagliata duramente contro la tronista in carica: "Il mio figlioccio sarà o non sarà la scelta? Io gli ho consigliato di non presentarsi". Per, poi, sentenziare a cose fatte: "Liberi tutti come avevo predetto".prosegui la letturaUomini e ...

Uomini e Donne - video Teresa Langella dopo la scelta : "Non esageriamo" : Ad una settimana dalla messa in onda della propria scelta, Teresa Langella torna, sui social, per mettere la parola fine alla lotta tra fazioni opposte dopo il no ricevuto da Andrea Dal Corso. Lo fa dall'account ufficiale dell'autrice Raffaella Mennoia a poche ore dal confronto con i suoi corteggiatori all'interno del programma. Ecco cosa ha detto l'ormai ex tronista: Uomini e Donne, Andrea ...

U&D : Andrea vuole confrontarsi con Teresa Langella : 'Spero mi darai questa possibilità' : A seguito della messa in onda della prima scelta serale del trono classico di 'Uomini e Donne', in molti hanno fortemente criticato Andrea Dal Corso. Quest'ultimo è tacciato di aver partecipato al dating-show di Maria De Filippi al mero scopo di ottenere visibilità e consensi del pubblico, e di non essere mai stato propenso alla conoscenza di Teresa Langella, alla quale ha risposto con un 'no' alla scelta della tronista partenopea. ...

Teresa Langella difende Andrea dagli insulti : il video sul profilo Instagram della Mennoia : A quasi una settimana dalla messa in onda della sua scelta, Teresa Langella si è fatta viva sui social network con un video messaggio che sta facendo molto discutere: la ragazza, infatti, si è esposta per difendere Andrea Dal Corso dai tanti insulti che sta ricevendo dopo averle detto "no". Con un filmato che è stato caricato da Raffaella Mennoia su Instagram, l'ex tronista ha anche fatto sapere che presto racconterà la sua versione dei fatti, e ...

Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno un confronto a Uomini e Donne : Uomini e Donne: il confronto tra Teresa Langella, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi E’ stata una delle scelte più tristi di Uomini e Donne, quella capitata a Teresa Langella. Dopo aver passato un incantevole weekend in villa, e invitato tutti quanti i parenti in un castello da sogno addobbato per l’occasione da Valeria Marini, la giovane napoletatana si è vista recapitare il famoso due di picche da Andrea Dal Corso sotto forma di ...

Uomini e Donne : dopo la scelta di Teresa Langella - arrivano le dichiarazioni dell'amico di Andrea Dal Corso : Giuseppe Santamaria sui social: "Attenzione a guardare solo le copertine senza leggere tutto il libro".