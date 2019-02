Milano Da oggi aperto l’infopoint Duomo e attivo il portale

Borsa Italiana oggi - Milano in positivo. Spread in crescita : Avvio positivo per Borsa Italiana . Milano apre in rialzo, col Ftse Mib di Piazza Affari a +0,03%. Piatte le altre Piazze europee: Parigi +0,01%, Francoforte +0,3%, Madrid +0,14%. In calo Londra -0,23%...

Borsa Italiana oggi - Milano gira in negativo. Spread in rialzo : Mattina turbolenta per Borsa Italiana . Dopo la giornata al ribasso di ieri , Milano parte in lieve rialzo, apertura a +0,21%,, ma a fine mattinata il Ftse Mib di Piazza Affari gira in negativo a -0,...

Borsa Italiana oggi - Milano in lieve rialzo. Spread stabile : Avvio in positivo per Borsa Italiana . Dopo la giornata al ribasso di ieri , Milano si sveglia in lieve rialzo, col Ftse Mib di Piazza Affari a +0,21% a quota 20.720 punti. Seguono anche le altre ...

Borsa italiana oggi - Milano debole. Spread in lieve calo : Mattina debole per Borsa italiana . Dopo un avvio di settimana in positivo , oggi Milano apre in calo a -0,15% , con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari a 20.299 punti. Sulla scia le altre Piazze ...

Borsa Italiana oggi - Milano in rialzo. Spread in calo : Avvio di settimana in lieve rialzo per Borsa Italiana . A Milano Piazza Affari apre a +0,1% a 20.231 punti. Deboli le altre Piazze europee: Londra cede lo 0,1%, Francoforte -0,11% e Parigi -0,08%. ...

Ovazione per Renzi a Milano : “Credo nella politica e nell’Italia - anche se oggi è rappresentata da Di Maio e Salvini” : “Partiamo dal finale, tanto non è un giallo. Non è giallo, né gialloverde, tranquilli”. Matteo Renzi apre così la presentazione del suo libro, “Un’altra strada”, al teatro Parenti di Milano. “Non mi candido alle primarie, non mi candido alle Europee”. Non sono mancate le frecciate ai leader di M5S e Lega: “La politica italiana oggi è rappresentata da Gigi Di Maio, ma io credo nell’Italia e ...

Case - quanto costa investire nelle capitali europee : Berlino meno cara di Milano L'Economia oggi gratis : La seconda casa? Me la compro all'estero. Gli italiani che acquistano appartamenti fuori dei confini patri sono sempre più numerosi; lo scorso anno il numero di transazioni ha toccato il record di 48 ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Milano - bus travolge 2 agenti - 17 febbraio 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Milano, autobus dell'Atm travolge 2 agenti di polizia ferendoli in maniera grave , 17 febbraio 2019,

Borsa Italiana - Milano oggi fiacca. Spread stabile : Giornata piatta per la Borsa Italiana . Milano apre oggi in calo, -0,18%,, ma dopo poco il Ftse Mib di Piazza Affari gira in positivo a +0,1% a 19.825 punti. Fiacche le altre Piazze europee, in scia ...

Borsa italiana oggi - Milano in rialzo. Spread stabile : Settimana positiva per la Borsa italiana . Dopo la favorevole giornata di ieri , e l'ancor più largo sprint di lunedì , oggi Milano avanza ancora. L'indice Ftse Mib di Piazza Affari segna un rialzo ...

Borsa italiana oggi - a Milano corrono le banche. Spread in calo : Dopo la positiva giornata di ieri , oggi un nuovo sprint per Piazza Affari . Borsa italiana avanza sostenuta dalle banche e Milano , a fine mattinata +1% ; apertura a +0,8%, prosegue le contrattazioni ...

BitMilano - 1300 espositori presentano il turismo di oggi e del futuro : Apre con una spinta verso l'innovazione digitale BitMilano 2019 , Borsa Internazionale del turismo,, organizzata, come sempre, nei padiglioni Fieramilanocity. La manifestazione, dal 10 al 12 febbraio, ...

'Libando - viaggiare mangiando' da Foggia alla Bit di Milano Borsa internazionale del turismo - lunedì sarà presentato la sesta edizione della ... : «Libando non è soltanto il festival dello street food, ma è soprattutto un evento che consente di riflettere su economia, cultura e marketing territoriale. Dal 2014 ad oggi la manifestazione è ...

iochi 2026 : oggi a Milano vertice Coni : ANSA, - Milano, 4 FEB - Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sarà oggi pomeriggio a Milano per una riunione sulla candidatura italiana a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. All'incontro, in ...