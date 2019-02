Messi | Salah e non solo I big nelle notti di coppa non trovano la porta

Pepsi Max lancia la campagna football globale 2019 con Messi e Salah : Pepsi MAX® lancia oggi la sua campagna football globale 2019, con il nuovo slogan e la nuova piattaforma internazionale: Pepsi, FOR THE LOVE OF IT che incoraggia le persone a dare il massimo per ciò che amano e nasce dalla passione del brand per il calcio, da decenni di fondamentale importanza per Pepsi. La campagna di quest’anno celebra la duratura collaborazione con la UEFA Champions League insieme a due dei migliori calciatori al mondo ...