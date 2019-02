Corea del Nord | figlia ex ambasciatore tornata a Pyongyang Salvini | “Non c’entro nulla

Abu Omar - Shalabayeva - Corea del Nord : l’Italia è uno staterello-canaglia? : A metterle in fila, tutte le storie accadute negli ultimi anni, se ne tira fuori solo una constatazione: l’Italia sta diventando uno staterello-canaglia. Ma non nel senso tradizionale del termine. Piuttosto, per il fatto che non riesce a impedire che sul suo territorio si muovano liberamente e impunemente gruppi e agenti dei servizi segreti dei più diversi Paesi, spediti a Roma a lavare i panni sporchi dei propri governi. Spesso, dei propri ...

Salvini : "La figlia dell'ex ambasciatore nordCoreano? Io non riferisco nulla" : Nonostante la richiesta di molti - compresi, con una certa insistenza, gli alleati a 5 stelle - il ministro dell'Interno Matteo Salvini non andrà in Parlamento a riferire sul 'giallo' della figlia ...

Il caso diplomatico del rimpatrio in Corea del nord della figlia dell'ambasciatore che aveva disertato : I Cinquestelle che hanno chiesto al ministro dell'Interno di riferire in parlamento sulla vicenda. 'La ragazza aveva chiesto di tornare dai nonni in Corea del nord' fanno sapere dalla Farnesina

Salvini non riferirà in Parlamento sul caso della figlia dell'ambasciatore nordCoreano : "In Parlamento vado a riferire su quello che è di mia competenza e di mia conoscenza. Di questa vicenda non ne sapevo un accidente, cosa vado a riferire?". Cosi' il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Anch'io, ha escluso che si recherà in Parlamento per fare chiarezza sull'episodio, ancora oscuro, della figlia 17enne dell'ex ambasciatore nordcoreano a Roma Jo Song-gil, di cui si sono perse le tracce e che sarebbe stata ...

Giallo sulla figlia dell'ex ambasciatore nordCoreano - offensiva M5S. Ma Salvini : competenza della Farnesina : Si gioca sulla sorte , misteriosa, della figlia minorenne dell'ex ambasciatore nordcoreano Jo Song-gil l'ennesimo scontro tra M5S e la Lega . Anzi, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini . Con i grillini ...

La sparizione della figlia dell’ambasciatore nordCoreano è un mistero : L’ambasciata della Corea del Nord a Roma. (foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images) La figlia dell’ex ambasciatore nordcoreano in Italia Jo Song-gil sarebbe stata riportata a Pyongyang subito dopo la scomparsa del padre. L’uomo è uno dei funzionari più fidati del regime nordcoreano di Kim Jong-un e l’ipotesi più accreditata è che abbia disertato: da due mesi si sono perse le sue tracce. A parlare del rapimento della ...

La sparizione della figlia del diplomatico nordCoreano : l'"alfanata" di Salvini : L'Anm torna a farsi sentire, come non faceva da tempo, per una difesa classica, d'ufficio, contro le contestazioni, per la verità solo accennate questa volta, sulla giustizia ad orologeria. L'espressione sa un po' di antico ormai, ma il tema torna a presentarsi, come in molto hanno constatato la ser

"La figlia di Jo chiese di tornare dai nonni in Corea del Nord". La versione della Farnesina - per altre informazioni chiedere al Viminale : Le notizie in possesso della Farnesina sulla figlia di Jo Song-gil si fermano al 14 novembre, per altre informazioni rivolgersi al Viminale. Non è uno scaricabarile, ma una puntualizzazione che arriva dopo ore segnate dall'incertezza e da ricostruzioni anonime che hanno messo anche in imbarazzo il Ministero degli Esteri, che diffonde una nota sulla vicenda della figlia dell'ex ambasciatore nordCoreano a Roma, Jo Song-gil, esplosa dopo le ...

Corea Nord - il dissidente : ‘Figlia del diplomatico-disertore rimpatriata con la forza dall’Italia’. M5s e opposizioni : ‘Salvini riferisca’ : Per il diplomatico, la figlia del collega – disertore come lui – è stata prelevata con la forza e riportata a Pyongyang. Ma secondo quanto spiega la Farnesina, le cose sono andate diversamente: la 17enne, quattro giorni dopo che il padre ambasciatore, insieme alla moglie, aveva fatto perdere le proprie tracce il 10 novembre è stata accompagnata in aeroporto dal personale femminile dell’ambasciata perché aveva chiesto di ...

Figlia del diplomatico Nord Corea rimpatriata - M5s - Pd e Leu : Salvini riferisca in Parlamento Ministro Moavero : verifiche in corso : ... una giovane incolpevole che, nonostante dovesse essere tutelata in Italia, rischia di essere persino torturata da uno dei peggiori regimi al mondo. Ho già attivato la Farnesina per avere tutte le ...

La nota della Farnesina sulla figlia dell'ambasciatore della Corea del Nord : Roma, 20 feb., askanews, - A seguito delle domande di chiarimento sulla vicenda dell'ex Incaricato d'Affari NordCoreano in Italia, Jo Song Gil, la Farnesina precisa quanto segue. Il 3 gennaio scorso ...

Perché l'affaire dell'ambasciatore della Nord Corea ricorda il caso Shalabayeva : I deputati e senatori del Movimento 5 Stelle hanno chiamato in causa Matteo Salvini chiedendo al ministro degli interni di...