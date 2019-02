ilnapolista

: Chiriches è tornato: «Spero nel San Paolo pieno per le prossime partite» - SSCNapoliNews : Chiriches è tornato: «Spero nel San Paolo pieno per le prossime partite» - SiamoPartenopei : Chiriches a Sky: 'Sono tornato con gioia! Vogliamo arrivare in finale, l'Europa League è un obiettivo chiaro' - SiamoPartenopei : Chiriches: 'Felice di essere tornato! Sarri? Preferisco Ancelotti. Occhio nero? Ho preso un pugno' -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Vlade. Una partita senza eccessivi problemi per il centrale azzurro. «Bel sentimento di gioia nel rientro in campo. Dopo cinque mesi e mezzo difficili sonocon gioia. Quando hai questi infortuni è difficile, vuoi giocare, guardi la squadra e ti fa male. Devi stare concentrato e fare il tuo lavoro per tornare il più presto possibile. Speriamo di arrivare fino alla fine, vogliamo vincere qualcosa quest’anno: è un obiettivo chiaro per noi questa competizione».Sulle differenze Sarri-Ancelotti «Con Sarri si lavorava per la linea ed in maniera specifica sulla difesa, Ancelotti ci dà più libertà: forse quando giochi a calcio hai bisogno anche di queste cose. In questo periodo questo mi aiuta a fare di più, a volte ti trovi 1 vs 1 e reagisci in modo diverso e questo ti dà anche più fiducia. L’occhio nero? Ho preso un pugno ma niente di che. Appello ai ...