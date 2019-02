U&D | Giulia durante un incontro con una fan avrebbe confermato che Lorenzo non l' ha

U&D : Giulia - avvistata a Milano - avrebbe fatto capire di non essere la scelta di Lorenzo : Si avvicina la messa in onda della puntata di Uomini e Donne, dedicata alla scelta finale di Lorenzo Riccardi, uno dei tronisti più chiacchierati, e al tempo stesso discussi, di questa edizione del programma sentimentale di Maria De Filippi. Venerdì, 22 febbraio, verrà trasmessa l'attesissima puntata su Canale 5 e, nel frattempo, arrivano già le primissime indiscrezioni su quello che sarebbe successo all'interno della villa e anche alcuni indizi ...

Speciale U&D - Giulia De Lellis contro Andrea dopo il no : 'Ha scansato un fosso' : La scelta di Teresa Langella è stata trasmessa, in prima serata, in data venerdì 15 febbraio nel corso della puntata dello 'Speciale Uomini e Donne'. La giovane tronista casertana ha scelto il trentunenne Andrea Dal Corso che ha successivamente detto "no" alla ragazza. Si è trattata di una scelta molto criticata da parte del pubblico del trono classico del people show condotto da Maria De Filippi ed, in particolare, da tutti i grandi sostenitori ...

Giulia De Lellis torna a parlare dell'esperianza a U&D : 'Mi fa pensare a cose belle' : Per Giulia De Lellis è tempo di ritornare di nuovo a Uomini e donne, la popolare trasmissione sentimentale di Maria De Filippi che le ha dato popolarità e che le ha permesso di incontrare colui che per svariati anni è stato il suo fidanzato: Andrea Damante. In questi giorni Giulia è impegnata con le riprese delle scelte dei tronisti di Uomini e donne e rispondendo alle domande dei fan che sono arrivate su Instagram non ha potuto non tornare ...

Giulia De Lellis e Irama passano la notte assieme dopo Sanremo - lei poi scappa per U&D : Al centro del gossip di questo Festival di Sanremo 2019 vi sono sicuramente Giulia De Lellis e Irama, la coppia più chiacchierata e seguita di questa 69esima edizione. In molti in questi giorni si sono chiesti se la De Lellis fosse in Riviera per supportare il suo fidanzato: la sua assenza aveva addirittura fatto pensare che tra i due ci fosse aria di crisi, ma la verità è che le cose vanno a gonfie vele e ieri hanno anche trascorso la notte ...

Maria De Filippi sul serale di U&D : 'Gemma consigliera - Giulia De Lellis curerà i look'' : Il settimanale "Oggi" ha dedicato la sua ultima copertina a Maria De Filippi, in vista dell'imminente ritorno in prima serata di Uomini e Donne (il debutto è previsto per venerdì 15 febbraio). La conduttrice ha svelato per la prima volta cosa faranno Gemma Galgani e Giulia De Lellis nel programma, ma si è anche sbilanciata sui dati di ascolto che si aspetta di ottenere contro Sanremo Young. La De Filippi svela: 'U&D al venerdì sera perché ...

Spoiler U&D - 31 gennaio : Cerioli sceglie Arianna - Riccardi indeciso tra Claudia e Giulia : Dopo le consuete puntate dedicate al trono over, torna oggi pomeriggio su canale 5 un nuovo appuntamento con il trono classico di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni fornite da 'Witty tv', vedremo la scelta di Andrea Cerioli, il quale ha deciso di uscire dal programma, prima delle registrazioni delle puntate serali di Uomini e donne, con Arianna. Nell'appuntamento odierno sarà dato spazio anche al trono di Lorenzo Riccardi, il quale dopo ...

U&D anticipazioni : «L'ho proprio odiato» - Giulia Cavaglià si sfoga dopo la scelta di Lorenzo : Giulia Cavaglià anticipa la scelta di Lorenzo Riccardi nella prossima puntata del trono classico di Uomini e Donne. Al magazine del dating show, la corteggiatrice ha infatti svelato che cosa è ...

Serale U&D - Raffaella Mennoia anticipa : 'Ospiti - sorprese - anche Giulia De Lellis' : Le anticipazioni sulla novità del trono classico di Uomini e donne (In versione Serale) continuano ad incuriosire tutti i fedeli telespettatori del programma i quali sono curiosi di scoprire ciò che accadrà nel corso delle prossime puntate che verranno trasmesse di sera. Come già sappiamo, durante gli appuntamenti serali assisteremo alla scelta dei tronisti: precisamente alla scelta di Teresa Langella e di Lorenzo Riccardi. I due, infatti, si ...

Spoiler U&D - Lorenzo confonde prima della scelta : bacio con Giulia e lite con Claudia : Durante la registrazione del 26 gennaio, Lorenzo Riccardi ha annunciato di essere pronto a fare la sua scelta: quella alla quale ha partecipato, infatti, è stata la sua ultima puntata da tronista di Uomini e Donne. Le anticipazioni su quello che è successo in studio l'altro giorno, però, raccontano di un inaspettato cambio di rotta che il ragazzo sembra aver fatto nei confronti delle sue corteggiatrici: se con Giulia Cavaglià è stato comprensivo ...

Spoiler U&D : ieri ultima registrazione in studio per Riccardi - sceglierà Claudia o Giulia : Questa volta non è una messinscena: Lorenzo Riccardi è pronto a fare la sua scelta. L'annuncio nella registrazione del trono classico di Uomini e donne del 26 gennaio, dove il giovane ha salutato tutti, pronto ad affrontare la Villa con Claudia e Giulia prima della decisione finale. Come anticipato da Maria De Filippi, ciò che vedremo nella registrazione, andrà in onda il giorno prima della messa in onda della puntata serale di Uomini e donne ...

U&D anticipazioni : Lorenzo piange per Giulia - Luigi si riavvicina ad Irene : Oggi 26 gennaio negli studio Elios di Cinecittà in Roma si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne dove gli assoluti protagonisti sono stati Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Proprio questi ultimi hanno dimostrato di essere molto vicini alla scelta che sarà trasmessa a febbraio in prima serata su Canale 5. Lorenzo si commuove in esterna con Giulia Dalle anticipazioni su Uomini e Donne, si apprende che Lorenzo ha ...

Anticipazioni U&D : Lorenzo in lacrime per Giulia - Claudia ammette di essere stufa : Questo pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne trono classico, incentrata soprattutto sulle nuove vicende che riguardano il tronista Lorenzo Riccardi, tra i protagonisti indiscussi di questa edizione. Dopo aver messo in scena una finta scelta, per Lorenzo è giunto il momento di fare sul serio, dato che anche per lui sta per avvicinarsi il momento dell'epilogo finale. In questa puntata vedremo che il tronista si ...

U&D spoiler : Luigi elimina Irene - Sonia e Giorgia - Lorenzo presenta Giulia alla madre : Venerdì 18 gennaio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne dove sono accaduti numerosi colpi di scena. Protagonisti sono stati Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Se il primo ha dimostrato di non avere ancora le idee chiare su quale corteggiatrice scegliere come donna della sua vita, Lorenzo ha presentato Giulia alla madre, mentre ha visto Claudia uscire con Ivan. U&D trono classico: Sonia, Giorgia e Irene ...

Anticipazioni U&D : Teresa litiga con Andrea - Lorenzo si sbilancia con Giulia : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono classico e le Anticipazioni di queste ore rivelano che anche in quella che c'è stata ieri, non sono mancati i colpi di scena che hanno avuto come protagonista Teresa Langella ma anche il tronista Lorenzo Riccardi, entrambi al centro della scena. La tronista, questa settimana, si è sbilanciata con il corteggiatore Antonio, scatenando la reazione negativa di Andrea Dal Corso, con il quale c'è ...