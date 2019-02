Polstrada:via patente per uso cellulari

: La proposta della Polstrada: via la patente a chi utilizza smartphone alla guida ? - RaiNews : La proposta della Polstrada: via la patente a chi utilizza smartphone alla guida ? - LaStampa : La Polstrada: “Via la patente a chi guida usando lo smartphone” - MediasetTgcom24 : Richiesta Polstrada: 'Via la patente a chi guida con il cellulare' #santopuccia -

La principale causa degli incidenti stradali "è la distrazione e l'uso improprio di smartphone e altri dispositivi.Una modifica normativa che consenta il ritiro dellaalla prima violazione va incontro all'esigenza di essere più efficaci nel contrasto a questo comportamento pericolosissimo". Lo ha detto Santo Puccia, Primo dirigente della Polizia stradale, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera."La sospensione dellac'è solo in caso di recidiva". E così "non è efficace come deterrente".(Di mercoledì 20 febbraio 2019)