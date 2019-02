Meteo Piemonte | febbraio caldo | forte deficit di neve a 2000 metri e smog in aumento

Meteo Torino - primavera in anticipo in Piemonte : +20°C e zero termico a 3000metri : Primo ‘assaggio’ di primavera in Piemonte, con massime vicine ai 20 gradi in pianura e collina, zero termico a quota 3.000. Le condizioni Meteo- avvisa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – sono favorevoli all’aumento del rischio di valanghe di neve bagnata. Oggi alla stazione Meteo Arpa di Saliceto (Cuneo) massima di 18.8 gradi, a Verolengo (Torino) 17.9, a Front Canavese 17. Nel centro di Torino il ...

Allerta Meteo Piemonte : ancora neve - forte rischio di valanghe : Dopo una mattinata di pausa, con sprazzi di sole in montagna, è tornato il maltempo in Piemonte, con fitte nevicate anche in pianura e nel centro di Torino. Il rischio di valanghe è “forte” (grado 4, su una scala che arriva a 5) sulle Alpi Liguri, Marittime e Cozie, “marcato” (grado 3) sulle Graie, Pennine e Lepontine. Fino a oggi, in tre giorni, sono caduti 50-70 cm di neve, a quota 2.000 metri, sulle Alpi Cozie, ...

Allerta Meteo Piemonte : rischio valanghe nelle valli su Torino e Cuneo : Ancora neve in Piemonte, anche se le precipitazioni si sono attenuate, dal pomeriggio. Resta l’Allerta gialla per il pericolo di valanghe – informa la Protezione civile della Regione Piemonte – sull’Alta Valle di Susa e le valli Chisone. Pellice, Po, Varaita, Maira e Stura e i rilievi alpini della Valle Tanaro. Deboli nevicate sono ancora previste sulle pianure del Cuneese e del Torinese e nelle valli Tanaro, Belbo e ...

Piemonte Allerta Meteo Arancione 1 Febbraio 2019 : Il Centro Funzionale Regione Piemonte ha emesso il seguente bollettino di criticità per Rischio Idrogeologico e Idraulico Ricordiamo che le Allerte NON sono assolutamente emesse da Rete Meteo Amatori, ne da altri siti simili ma dalla Protezione Civile Regionale Descrizione dei fenomeni previsti ABCDEFGHILM Nevicate in arrivo a partire dalle Alpi, in estensione al settore orientale da stasera e poi a tutta la regione nella notte. ...

Allerta Meteo Piemonte : neve in arrivo - previsti 10 cm a Torino : E’ Allerta neve in Piemonte per l’arrivo di una perturbazione che dalle prossime ore interesserà tutta la regione, a partire dalle Alpi, con precipitazioni diffuse fino in pianura. Sulla base delle previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per la protezione ambientale, la Protezione civile ha emesso una allarta arancione per la Valle Tanaro, nel Cuneese, la valle Scrivia nell’Alessandrino e le valli Belbo e Bormida ...

Allerta Meteo Piemonte : da domani neve - prevista anche a Torino : Una decina di centimetri di neve a Torino, 20 cm o più sulla collina e nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Le ultime previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) confermano l’arrivo in Piemonte di una perturbazione dalla notte di giovedì. Le nevicate, a partire dalle Alpi, si estenderanno al settore orientale della regione, diventando poi diffuse su tutto il Piemonte. “Nel pomeriggio di venerdì la ...

Meteo diretta : nevica in pianura Padana dall'Emilia al Piemonte. Forte ciclogenesi in formazione al centro-sud : Continua a nevicare sui settori a sud del Po, in pianura Padana, dal Piemonte all'Emilia, grazie ai vasti nuclei carichi di precipitazioni sviluppati da un vortice di bassa pressione nato sul mar...

Allerta Meteo Piemonte : neve nel sud-ovest della Regione : Allerta gialla nelle prossime ore sul Piemonte sudoccidentale per le nevicate che dovrebbero portare una decina di centimetri anche in pianura. “Possibili disagi alla viabilita’” – avverte il bollettino di Arpa – nelle valli Tanaro, Belbo e Bormida, nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria. Le prime deboli nevicate sono attese nella tarda mattinata di domani sui rilievi meridionali; nel pomeriggio – spiega ...

Meteo - prove di vero inverno in Piemonte : La Meteorologia è una scienza con mille variabili e la nostra penisola ha una particolare conformazione, dove neppure a 24 ore si ha la certezza del 95% dell'esattezza della previsione, soprattutto ...

Meteo Piemonte : raffiche di vento a 136 km/h in montagna - attenuazione nel pomeriggio : Forti raffiche di vento oggi sulle montagne del Piemonte: si sono registrati picchi di 136 km/h questa mattina nella stazione Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere. Il Föhn ha soffiato a 121 km/h al Colle Barant (Torino), in valle Pellice. vento forte anche a Torino: nelle scorse ore si sono toccati i 65 km/h. E’ prevista un’attenuazione del vento nel pomeriggio e la settimana ...

Meteo Piemonte - vento e sole : la neve scarseggia sotto i 2000 metri : vento e sole terso continuano a caratterizzare le condizioni Meteo in Piemonte. Nell’ultimo mese e mezzo piogge e nevicate sono state molto scarse e per trovare la neve continua si deve salire oltre i 2000 metri in molti settori dell’arco alpino. Quella caduta prima e’ stata sciolta dal caldo ‘fuori stagione’ delle scorse settimane. Dalle misurazioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), ...

Allerta Meteo - inizia la nevicata del Nord/Ovest : imbiancate Piemonte e Lombardia - ed è solo l’inizio [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/14 Olgiate Comasco ...

Allerta Meteo Piemonte : neve e criticità sulle zone dell’Appennino : Nevica dalla scorsa notte sulle montagne del Piemonte, dove resta confermata l’Allerta gialla sui settori meridionali della regione. Secondo le previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per l’Ambiente, nelle prossime ore sono attesi in queste zone dai 10 ai 15 centimetri di neve, con punte di 20 centimetri sull’Appennino. Le nevicate, che dalla scorsa notte interessano gia’ in rilievi, si estenderanno nel ...

Meteo - arriva Big Snow : neve a bassa quota al nord/ Piemonte - Lombardia ed Emilia : ecco dove nevicherà : Meteo, arriva Big Snow: neve a bassa quota al nord. Piemonte, Lombardia ed Emilia: ecco dove nevicherà nei prossimi giorni