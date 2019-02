Isola dei Famosi 2019 | Jeremias Rodriguez | Hai voglia di ? E Ariadna

I retroscena dell'Isola dei famosi svelati da Grecia Colmenares - : Mancano poche ore alla diretta e non ha avuto ancora alcun contatto con il mondo esterno, se non con il ragazzo della redazione che l'ha scortata dall'Honduras in Italia e con qualche fan che l'ha ...

Isola dei famosi - stasera il topless di Ariadna Romero : Si annuncia 'caliente' la puntata di questa sera 20 febbraio , la sesta, de L'Isola dei famosi : in Honduras sbarcherà infatti Karin Trentini, la moglie del 'naufrago' Riccardo Fogli , chiamata a un ...

Elena Morali critica l'Isola dei Famosi 2019 : "Vogliono solo le vecchie" : l'Isola dei Famosi procede con non poche difficoltà, la mancanza di dinamiche, un calo (drastico) di ascolti rispetto ad un anno fa e i continui spostamenti in palinsesto non stanno portando benissimo e le polemiche si fanno sentire. Anche gli ex naufraghi - oggi spettatori - si lanciano in opinioni spesso graffianti nei confronti di quest'annata.E' il caso di Elena Morali che nella scorsa edizione ha dato il pane al gossip e ai salotti ...

Isola dei Famosi : duro scontro tra le sorelle Mihajlovic e Soleil Sorge : All’Isola dei Famosi si sta abbattendo un’altra tempesta: nel corso della giornata di lunedì c’è stato un nuovo scontro e questa volte le protagoniste sono state le sorelle Mihajlovic da una parte e Soleil Sorge dall'altra. Non bastavano le lacrime di Ariadna Romero dopo la domanda esplicita di Jeremias Rodriguez oppure la lite tra la Sorge e Luca Vismara, in questo nuovo episodio che sta facendo discutere il pubblico del reality le figlie ...

L’Isola dei Famosi – Sesta puntata del 20 febbraio 2019 : Questa sera, in prima serata su Canale 5, sesto appuntamento con L’Isola dei Famosi, condotta per il quinto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato ad Alvin, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno due new entry che corrispondono al nome di Alba […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Sesta puntata del 20 febbraio 2019 sembra essere il primo su ...

Isola dei Famosi 2019 : la moglie di Riccardo Fogli è arrivata in Honduras. Confesserà o smentirà il tradimento? : Karin Trentini e Riccardo Fogli Scandalo in arrivo all’Isola dei Famosi 2019? Nella sesta diretta del reality condotto da Alessia Marcuzzi, in onda stasera in prime time su Canale 5, sarà presente anche Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli. La donna, negli scorsi giorni, ha catalizzato tutte le attenzioni del gossip per via di una sua presunta relazione extraconiugale con lo stilista Giampaolo Celli, a sua volta sposato e con ...

Isola dei Famosi – Chi è Karin Trentin? Età e curiosità sulla bella moglie di Riccardo Fogli accusata di aver tradito il marito [GALLERY] : Karin Trentin è la moglie di Riccardo Fogli: la donna ha chiesto alla produzione de L’Isola dei Famosi di poter raggiungere il marito dopo le accuse di tradimento a suo carico Karin Trentin al centro del gossip. La moglie di Riccardo Fogli si trova nel bel mezzo di una bufera mediatica, nella quale la si accusa di aver tradito il marito, attuale naufrago de L’Isola dei Famosi 14. La 40enne, che vanta una differenza di età ...

Isola dei Famosi 2019 - Grecia Colmenares : "Ero felice di tutto - è stata un'esperienza meravigliosa - non mi sono mai annoiata" : Eliminata alla quarta puntata della quattordicesima edizione, l'avventura a L'Isola dei Famosi dell'attrice venezuelana Grecia Colmenares è stata all'insegna dell'assoluta positività. Scordatevi, quindi, critiche o strascichi polemici.Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la celebre attrice di numerose telenovelas di produzione sudamericana, andate in onda su Rete 4 negli anni '80 e '90, ovviamente, ha riconosciuto le ...

Isola dei famosi - ex naufraga contro il reality : si parla ancora di canna gate : Isola dei famosi, parla Elena Morali: il suo pensiero sul canna gate e sull’edizione di quest’anno A commentare gli ultimi avvenimenti de l’Isola dei famosi c’ha pensato in queste ore l’ex naufraga Elena Morali. La showgirl, che si è sempre contraddistinta per essere una persona senza peli sulla lingua, ha usato in queste ore il […] L'articolo Isola dei famosi, ex naufraga contro il reality: si parla ancora di ...

Isola dei Famosi - tutti contro le sorelle Mihajlovi : Le sorelle Mihajlovi vengono convocate nel Covo dei Pirati e viene mostrato loro un video con le critiche di molti altri naufraghi che le accusano di essere poco partecipi alle attività di ...

Isola dei Famosi 2019 - Karin Trentini raggiunge il marito Riccardo Fogli per chiarire sul presunto tradimento : La sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2019 in onda domani sera su Canale 5, che seguiremo come sempre in dieretta su Leggo.it, portà con sè tanti interrogativi. Primo fra tutti il...

Anticipazioni Isola dei Famosi : stasera all'isola anche la moglie di Riccardo Fogli : La sesta puntata dell'Isola dei Famosi andrà in onda oggi, 20 febbraio, in prima serata su Canale 5. A causa degli ascolti non troppo soddisfacenti del giovedì, Mediaset ha deciso di confermare anche questa settimana il reality show nella giornata del mercoledì, nella speranza che i dati auditel si possano risollevare. Questa collocazione risulta, al momento, confermata anche per il 27 febbraio, sempre in attesa di conoscere i dati auditel di ...

Isola dei Famosi 2019/ Eliminati e nomination : Giorgia Venturini torna a casa? : Isola dei Famosi 2019, sesta puntata diretta ed eliminato: Luca Vismara, Giorgia Venturini e Marco Maddaloni in nomination, chi tornerà a casa?

Soleil Sorge/ Video - la passione con Jeremias : 'Grazie a te ho...' - Isola dei Famosi - : Soleil Sorge conclude la sua settimana all'Isola dei Famosi 2019 lasciandosi alle spalle molte polemiche. E sulla passione con Jeremias Rodriguez... , Video,