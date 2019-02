Intelligenza artificiale e blockchain volano di innovazione per la Pubblica

Innovazione : Polimi - mercato italiano Intelligenza artificiale vale 85 mln : Studio, un settore con grandi prospettive, 12% imprese ha a regime progetto AI mentre quasi 1 su 2 sta per farlo

Il contributo dell'AIxIA al dibattito sull'etica dell'Intelligenza artificiale : Secondo l'Associazione Italiana per l'Intelligenza artificiale (AIxIA), per costruire l'etica delle tecnologie di domani serve una reale e migliore comprensione di cosa sia il benessere oggi, centrata sul cittadino prima che sui dati statistici. Sono queste le conclusioni raggiunte dall'organizzazione, composta da oltre mille ricercatori, studiosi e membri della società civile, che da mesi sta contribuendo alla stesura del Codice Etico europeo ...

Fisco Hi-tech? Già attiva l’Intelligenza artificiale contro gli evasori : Hanno pensato bene i cugini d’oltralpe di dotarsi degli ultimi ritrovati in campo di iA, l’intelligenza artificiale questa volta al servizio dei conti dello stato francese. Dati alla mano, il fenomeno dell’evasione fiscale non è un problema solo del nostro Paese, si stima che l’elusione delle tasse in Francia sia tra gli 80-100 miliardi di euro, cifra che ha spinto la Direction générale des finances publiques, ovvero l’agenzia francese delle ...

Il contributo dell'Italia al dibattito sull'etica dell'Intelligenza artificiale : Secondo l'Associazione Italiana per l'Intelligenza artificiale (AIxIA), per costruire l'etica delle tecnologie di domani serve una reale e migliore comprensione di cosa sia il benessere oggi, centrata sul cittadino prima che sui dati statistici. Sono queste le conclusioni raggiunte dall'organizzazione, composta da oltre mille ricercatori, studiosi e membri della società civile, che da mesi sta contribuendo alla stesura del Codice Etico europeo ...

Open Ai - l’Intelligenza artificiale di Elon Musk troppo pericolosa per essere resa pubblica : (foto: peepo via Getty Images) L’intelligenza artificiale si spinge oltre i suoi confini. Un gruppo di scienziati ha creato un nuovo sistema basato sul machine learning (o apprendimento automatico) in grado di comprendere testi e completarli, proseguendo la storia o la narrazione, rispondere a quesiti adattandosi a diversi stili di scrittura, e riassumere uno scritto. Questo sistema è un generatore di testo, chiamato Gpt-2, sviluppato da ...

Intelligenza artificiale - presa di coscienza? Il caso OpenAI : Fondata dal visionario Elon Musk nel 2015 nasce la compagnia no-profit OpenAI con la volontà di implementare per il beneficio di tutti, brevetti di libero uso sull’Intelligenza artificiale. Oggi qualcosa è cambiato, troppo pericoloso nelle mani sbagliate a detta dei ricercatori della società, il famigerato algoritmo GPT-2, designato per scrivere testi alla pari della corrispettiva umana, impersonare identità reali e creare fake news. Non ...

Il contributo dell'Italia al dibattito sull'etica dell'Intelligenza artificiale : Secondo l'Associazione Italiana per l'Intelligenza artificiale (AIxIA), per costruire l'etica delle tecnologie di domani serve una reale e migliore comprensione di cosa sia il benessere oggi, centrata sul cittadino prima che sui dati statistici. Sono queste le conclusioni raggiunte dall'organizzazione, composta da oltre mille ricercatori, studiosi e membri della società civile, che da mesi sta contribuendo alla stesura del Codice Etico europeo ...

La Francia sfrutta l’Intelligenza artificiale per stanare gli evasori - ha già recuperato 235 milioni di euro : L’Intelligenza Artificiale sta aiutando il Fisco transalpino a stanare gli evasori. Per ovviare ai circa 80-100 miliardi di euro che ogni anno sfuggono ai controlli, per ammissione dello stesso ministro dei conti pubblici Gérald Darmanin, la Francia ha investito in tecnologia. Con un investimento di 20 milioni di euro ha creato il Mission Requêtes et Valorisation (MRV), un team composto da 22 esperti informatici che sta già dando i suoi ...

Pechino mette in guardia : la nuova Guerra fredda hi-tech si combatte con l'Intelligenza artificiale : Economia Digitale 28 novembre 2018 Nasce RoboMaker, l'idea di Amazon di reinventare il robot intelligente All'appello mancano però protagonisti di primo piano del panorama militare globale, tra cui ...

Chi ha paura dell’Intelligenza artificiale? : Da un po’ di giorni sul fattoquotidiano.it mi attirava un curioso articolo: Claudio Baglioni e la guida autonoma: “Mi preoccupa più di Sanremo”. Finalmente mi son deciso a leggerlo e mi permetto di aggiungere le mie considerazioni alle sue. Dichiaro da subito che sono un fervente sostenitore della robotica, dell’intelligenza artificiale e in particolare dei veicoli autonomi. Non trovo inopportuno che Baglioni si esprima su questo e altri ...

Il contributo dell'Italia al dibattito sull'etica dell'Intelligenza artificiale : Secondo l'Associazione Italiana per l'Intelligenza artificiale (AIxIA), per costruire l'etica delle tecnologie di domani serve una reale e migliore comprensione di cosa sia il benessere oggi, centrata sul cittadino prima che sui dati statistici. Sono queste le conclusioni raggiunte dall'organizzazione, composta da oltre mille ricercatori, studiosi e membri della società civile, che da mesi sta contribuendo alla stesura del Codice Etico europeo ...

'Questi volti non esistono' : il sito che ricrea persone con Intelligenza Artificiale : L'intento di Wang è portare le persone a rendersi conto di cosa può fare l'Intelligenza Artificiale, che diventerà parte sempre più integrante di una vita in cui distinguere il mondo virtuale da ...

Così l’Intelligenza artificiale “dorme” e dopo immagazzina più informazioni : Dormire, forse sognare. l’Intelligenza artificiale, dopo aver imparato a produrre fake news come quella realizzata dalla compagnia di ricerca Open Ai di Elon Musk, ora sa riposare e chissà in futuro imparerà avrà un’attività onirica: un po’ come i replicanti del romanzo di Philip Dick “Do Androids Dream of Electric Sheep?”, che ha ispirato il famosissimo film Blade Runner. Un progetto tutto italiano, come riporta ...

Con Intelligenza artificiale rischio fake news : di Andreana d'Aquino Nuova conquista dell'Intelligenza Artificiale che ora può scrivere un testo anche convincente, tanto da poterci ingannare e farci pensare ad un lavoro scritto da mente e mani ...