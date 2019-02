Dieta Robot | 2 regole per dimagrire 5 chili

dilei

: Ha una controindicazione: è noiosetta. Ma la dieta Robot o dieta consistente è efficace per perdere 5-6 chili al me… - Dcomedieta : Ha una controindicazione: è noiosetta. Ma la dieta Robot o dieta consistente è efficace per perdere 5-6 chili al me… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) La difficoltà maggiore di una, restrizioni alimentari a parte, è che spesso comporta numeroseda seguire. Tuttavia, ce n’è una che invece è molto semplice: è la, e promette di far perdere (almeno) cinqueal mese.Con la, infatti, non è necessario contare la calorie degli alimenti. Da seguire è molto semplice, e non costringe alla preparazione di lunghe pietanze che faranno– sì – ma richiedono d’avere molto tempo da trascorrere in cucina. Ciò che bisogna tenere a mente, se si intende seguire questo regime dietetico, è che: ogni giorno si mangiano le stesse quantità di cibo, e che si portano in tavola (più o meno) sempre le stesse cose. Non è quindi laadatta a chi ama variare molto ciò che mangia.Ad inventare lasono stati Tim Ferriss a Chris Masterjohn. Seguendo il loro regime, ci si ...