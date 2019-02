Video intervista a Pierpaolo Spollon de La Porta Rossa 2 | dal rapporto con Lino Guanciale

Video intervista a Gabriella Pession de La Porta Rossa 2 - Anna come Cagliostro : “Andrà contro i suoi ideali” (esclusiva OM) : Anna Mayer sarà un'altra donna, parola di Gabriella Pession de La Porta Rossa 2. La serie di Rai2 è tornata in onda dal 13 febbraio con un nuovo ciclo di episodi per proseguire la storia di Leonardo Cagliostro, commissario-fantasma rimasto sulla Terra con l'intento, stavolta, di salvare sua figlia. La seconda stagione esplorerà anche il dramma di Anna Mayer, magistrato e neo mamma, obbligata a crescere una bambina da sola mentre si ritroverà ...

Stasera Italia - "suggeritore" fuori campo durante l'intervista a Berlusconi (Video) : Silvio Berlusconi torna in tv in vista delle Europee e, ventiquattr’ore dopo la prima uscita a Pomeriggio 5, fa il bis mercoledì a Stasera Italia.“Di solito il rientro in scena era sempre dalle parti della Rai”, esordisce Barbara Palombelli in apertura di trasmissione.prosegui la letturaStasera Italia, "suggeritore" fuori campo durante l'intervista a Berlusconi (Video) pubblicato su TVBlog.it 14 febbraio 2019 11:32.

Sanremo - ai La Rua il premio Assomusica : "Dedicato al pubblico - in primavera un nuovo disco" |Videointervista : Sanremo, ai La Rua il premio Assomusica: "Dedicato al pubblico, in primavera un nuovo disco" |Videointervista

Anna Tatangelo/ Video intervista : "Vi presento la ragazza di periferia 3.0" - Sanremo 2019 - : Il brano "Le nostre anime di notte" è contenuto nel nuovo album di Anna Tatangelo dal titolo "La fortuna sia con me", prodotto da Massimo Levantini

Domenica In - su Rai Play sparisce l'intervista a Montesano. L'attore aveva scherzato sui Cinque Stelle (Video) : Chi avesse tempo e voglia di rivedersi su Rai Play l’ultima puntata di Domenica In scoprirebbe che la durata dell’appuntamento del 3 febbraio è di due ore e quaranta invece delle oltre tre ore tradizionali.Il motivo è presto spiegato e si può sintetizzare in un unico termine: sforbiciata. Ad essere tagliato da cima a fondo è stato infatti l’intervento di Enrico Montesano, che nella versione originale è arrivato dopo l’intervista doppia a ...

Elezioni Regionali Abruzzo - l'intervista al candidato presidente del M5S Marcozzi [Video] : Finora sono stati spesi poco e male e se non interveniamo in maniera tempestiva rischiamo il disimpegno delle risorse e di danneggiare una volta di più la nostra economia. La faccenda grottesca è che ...

Sanremo 2019 - Zen Circus con 'L'amore è una dittatura' : 'Noi e il Festival ci siamo corteggiati' - VideoINTERVISTA : Non è una canzone d'amore, ma una canzone politica, una fotografia di quello che succede oggi". Ad aprile la band si esibirà sul palco del palazzo dello sport di Bologna per festeggiare i dieci anni ...

Sanremo 2019 - Daniele Silvestri e Rancore con 'Argento vivo' : 'Un bel cazzotto in un occhio' - VideoINTERVISTA : Questa è un'epoca più sibillina, perché il mondo è cambiato in maniera molto veloce e affascinante, la tecnologia di cui disponiamo sembra un grido di libertà, ma in realtà il mondo che si è ...

Sanremo 2019 - Motta al Festival con "Dov'è l'Italia" - VideoINTERVISTA : E' una canzone d'amore, come tutte quelle che ho scritto nella mia vita, ed è una canzone politica, come tutte quelle che ho scritto nella mia vita. Mai come ora il parallelismo tra queste due ...

I ragazzi de Il Volo e il concerto che ha cambiato loro la vita : guarda la nostra Video intervista : <3 The post I ragazzi de Il Volo e il concerto che ha cambiato loro la vita: guarda la nostra video intervista appeared first on News Mtv Italia.

Gli Ex-Otago si raccontano : guarda la nostra Video intervista : Da Sanremo al nuovo disco The post Gli Ex-Otago si raccontano: guarda la nostra video intervista appeared first on News Mtv Italia.

Laura Pausini e Biagio Antonacci a Le Iene - Video dell’intervista doppia di Alessia Marcuzzi : Laura Pausini e Biagio Antonacci a Le Iene per una speciale intervista di Alessia Marcuzzi. I due cantanti italiani intraprenderanno una tournée congiunta negli stadi quest'anno e a Le Iene si prestano per una intervista doppia in occasione dei loro 25 anni di carriera. Laura e Biagio raccontano il loro primo incontro, in un lontanissimo Festival di Sanremo, entrambi in gara - lui tra i Campioni, lei tra le Nuove Proposte. Biagio però, in ...

Toshihiro Nagoshi parla dei suoi 30 anni in SEGA in una Video intervista : Sul canale YouTube di SEGA Europe è stata pubblicata un'interessante video intervista a Toshihiro Nagoshi, Chief Creative Officer della compagnia.Si tratta di una lunga chiacchierata in cui Nagoshi (al cui genio si deve, a mero titolo di esempio, la serie di successo Yakuza) riflette sulla sua trentennale carriera in SEGA e su come RGG Studio si è evoluto dal 2005. Non mancano osservazioni generali sul mercato dei videogiochi e sul suo rapporto ...

Achille Lauro ci ha svelato chi sono i suoi cantanti preferiti : dai un’occhiata alla Video intervista : Grandi nomi della musica italiana e internazionale The post Achille Lauro ci ha svelato chi sono i suoi cantanti preferiti: dai un’occhiata alla video intervista appeared first on News Mtv Italia.