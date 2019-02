caffeinamagazine

: Valentina è scomparsa, ha solo 17 anni. “Potrebbe essere con un uomo più grande”. L’accorato appello della mamma a… - italianaradio1 : Valentina è scomparsa, ha solo 17 anni. “Potrebbe essere con un uomo più grande”. L’accorato appello della mamma a… - Noovyis : Un nuovo post (Valentina è scomparsa, ha solo 17 anni. “Potrebbe essere con un uomo più grande”. L’accorato appello… - radioinvisibili : Emergenza ad Asti: è scomparsa Valentina, 17 anni -

(Di martedì 19 febbraio 2019) “ha 17e si è allontanata Montiglio Monfettato (Asti). Sabato sera, intorno alle 23, è uscita senza fare più rientro. La mamma teme che possa trovarsi in compagnia di una persona più grande di lei. Non ha portato con sé né documenti né cellulare”. A dare l’annuncio è “Chi l’ha visto?”, il programma Rai condotto dalla Sciarelli. Si tratta di una vera e propria emergenza ad Asti per ladi questa 17enne, fuggita da una comunità., 17, ha fatto perdere le sue tracce sabato scorso, 16 febbraio, da una comunità per minori a Montiglio Monferrato.La famiglia – che ha contattato ‘Chi l’ha visto’ – teme possain compagnia di persone più grandi. Non si conoscono, al momento, i motivi della fuga da casa, tuttavia le ricerche sono in corso ormai da 72 ore senza che della ragazza sia stata trovata traccia. Per questo in TV e sui social ...