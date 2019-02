Traffico illecito di rifiuti e corruzione | 13 arresti a Roma

Aquarius - tribunale Riesame smonta accuse di Zuccaro : “Nessun Traffico illecito di rifiuti” : I giudici hanno smontato l'inchiesta con la quale quattro mesi fa il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro ha disposto il sequestro della nave, che non fu mai eseguito perché la nave era già ferma nel porto di Marsiglia. Msf: "accuse sproporzionate e infondate contro le navi umanitarie si rivelano per quello che sono: ostinati tentativi di fermare l'azione di soccorso in mare a tutti costi"Continua a leggere

Vignaroli : seguiamo con attenzione indagine su Traffico illecito rifiuti : Roma – “Stiamo seguendo con attenzione gli sviluppi dell’operazione sui traffici illeciti di auto messa in piedi da Carabinieri Forestali e polizia giudiziaria della Procura di Roma. La Commissione e’ in prima linea su questo tema: tra i nostri filoni d’inchiesta infatti ce n’e’ uno specifico sui traffici illeciti di rifiuti, con particolare attenzione alle aree di illegalita’ connesse alle ...

Lazio - Traffico illecito di rifiuti e roghi tossici : 15 arresti - oltre 50 gli indagati. Sequestrati 25 tir usati per il trasporto : È stata soprannominata “Tellus”, dal nome della divinità romana della Terra, l’operazione messa a segno martedì mattina all’alba dai carabinieri che ha smantellato un traffico illecito di rifiuti tossici nel Lazio. 15 le persone arrestate, 57 gli indagati a vario titolo: su di loro pendono le accuse di traffico illecito di rifiuti, associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e ricettazione di veicoli e truffa in danno delle ...

