Salvini | Ong tedesca con migranti in arrivo | cambi direzione

Salvini ora avverte l'ong tedesca : "La nave non si avvicini all'Italia" : Il fronte migranti potrebbe riaprirsi presto. Dopo il caso Sea Watch, una nave di una Ong tedesca sta nuovamente facendo rotta verso quel tratto di mare che sta di fronte alla Libia. Si tratta della Alan Kurdi che con un nuovo nome è salpata dal porto di Palama de Maiorca con destinazione la Sar libica. Ad annunciare la partenza dell'imbaraczione, qualche giorno fa, era stata la ong Sea Watch con un tweet: "La nave Alan Kurdi di Sea Eye è ...

Migranti - Salvini : nave ong mai in Italia : 11.00 "Mi hanno informato che una nave di una Ong tedesca è davanti alla Libia. Sappiano che in Italia non arriveranno mai. Io non cambio idea". Così il ministro dell'Interno Salvini. Ha inoltre espresso soddisfazione per l'operazione contro gli anarco-insurrezionalisti, che ha portato a 7 arresti in Trentino. "Questi signori sarebbero responsabili di vari attentati, tra cui l'ordigno davanti alla sede della Lega di Ala,a ottobre 2018.Nessuna ...

Roberto Saviano premiato a Berlino - 'lo dedico alle Ong'. Un'ossessione chiamata Matteo Salvini : La butta in politica, Roberto Saviano . L'autore di Gomorra ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura della 69ma edizione del Festival di Berlino con La Paranza dei bambini , il film di Claudio Giovannesi ...

Diciotti - Giulia Bongiorno e l'avviso terrificante a Salvini. "Stai attento - perché..." - panico nella Lega : "Matteo sottovaluta questa vicenda". A parlare al Corriere della Sera è un anonimo deputato della Lega e l'avvertimento a Matteo Salvini è chiaro: anche se il vicepremier si dice "tranquillo", il processo sul caso Diciotti potrebbe azzopparne l'ascesa politica oltre ogni più fosca previsione. Perché

[Il caso] Salvini congela le autonomie in nome della tregua con Di Maio e l'assenso ai testi viene retrocesso a "discussione" : ... si trova in mezzo ad una tempesta politica tra Lega e 5 Stelle. E siccome l'accordo tra le due forze di governo è ancora molto lontano, in maniera molto elegante il ministro competente, la leghista ...

Renzi : “Salvini è una Ferragni che non ce l’ha fatta. Credo che tra 10 anni farà il volontario per le Ong” : “Se Matteo Salvini facesse un ’10 years ago’ sarebbe il più interessante della storia di Instagram. Più di dieci anni fa, tifava per la Francia contro l’Italia nella finale del mondiale, e fece anche la radiocronaca su Radio Padania. Tirò anche le uova alle forze dell’ordine, ha fatto i cori razzisti contro i tifosi napoletani. Credo che tra dieci anni farà il volontario per le Ong… E’ uno che parla ...

Migranti : Salvini - 'Le ong possono fregarsene delle leggi?' : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) - "La nave "Sea Watch 3" si lamenta di essere bloccata? Ha 32 infrazioni rilevate dalla Capitaneria di porto. Chi ha una barca sa che Capitanerie e Finanza fanno i controlli. Le ONG, invece, possono fregarsene di leggi e regole e fare quello che vogliono?". Così, su Face

'Via i vertici di Bankitalia e Consob'. Attacco congiunto Salvini-Di Maio. Ora l'ultima parola spetta al Quirinale : L'esecutivo ritrova unità sulla scelta di dare 'discontinuità' ai vertice di Palazzo Koch e Commissione nazionale per le società e la Borsa, per non aver vigilato sulle crisi delle banche e non aver ...

Salvini : niente partenze da Libia dopo stop navi Ong - coincidenze? : Roma – “Cartina aggiornata. Senza navi delle Ong davanti alle coste della Libia, guarda caso da 15 giorni non parte piu’ neanche un barcone, e non muore piu’ nessuno. coincidenze?”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: niente partenze da Libia dopo stop navi Ong, coincidenze? proviene da RomaDailyNews.

Giulia Bongiorno : su Diciotti Salvini “non rischia proprio nulla” : Ospite di Tagadà su La7, la ministra della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, attualmente legale del collega agli Interni nel caso Diciotti, ha spiegato la posizione di Matteo Salvini, il quale - dice - "non rischia proprio nulla". "Non rischia proprio nulla, perché io credo che sia innegabile che ci sia un interesse di carattere pubblico. Voglio essere chiara: ha cambiato idea? No, è che la fase che affrontiamo ora non è 'c'è o non c'è ...

