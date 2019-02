Razer Game Store chiuderà ufficialmente a fine mese

eurogamer

: #RazerGameStore chiuderà ufficialmente a fine mese - Eurogamer_it : #RazerGameStore chiuderà ufficialmente a fine mese - iCrewPlay : Razer Game Store vedrà la sua chiusura alla fine del mese - dekazeta : Cierra la Razer Game Store -

(Di martedì 19 febbraio 2019)rappresenta una delle aziende leader nel settore hardware (per quanto riguarda il gaming), circa un anno fa ha provato ad entrare nel settore software con il suo. Purtroppo sembra che l'avventura stia per finire, in effetti la compagnia ha annunciato cheil 28 febbraio 2019.Come riporta Dualshockers, la compagnia intende "investire in altri settori aldi fornire ottimi contenuti ed introdurre promozioni conGold," ovvero il suo sistema di crediti e ricompense.ha inoltre confermato che chi ha comprato o riscattato codici dal suo, potrà continuare a scaricare i contenuti anche dopo la chiusura (tramite Uplay o Steam), consigliamo dunque di riscattare i vostri codici entro il 28 febbraio. Per quanto riguarda i pre-order, la compagnia assicura che gli utenti riceveranno tutto entro i tempi stabiliti.La chiusura ...